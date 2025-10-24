Мобилизованный в Киеве умер после ночи в военкомате

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мобилизованный в Киеве мужчина скончался после одной ночи в территориальном центре комплектования, передает ТАСС.

Согласно информации украинского издания «Страна», причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, в результате которой мужчина впал в кому, а затем умер в больнице.

Сотрудники военкомата сообщили его родителям, что 43-летний киевлянин якобы пострадал из-за падения, предположив эпилептический приступ. Позднее полиция Киева подтвердила эту версию в своем телеграм-канале, отметив, что мужчина упал на пол и получил травму.

В связи с произошедшим полиция возбудила уголовное дело и начала проверку обстоятельств смерти. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что лично будет следить за расследованием.

