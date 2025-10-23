Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Производитель Лабубу зафиксировал самое быстрое падение акций с июня 2025 года
Акции производителя Лабубу Pop Mart рухнули на 11% после квартального отчета
Производитель игрушек Лабубу столкнулся с крупнейшим падением стоимости акций за последние месяцы на фоне снижения интереса инвесторов.
Стоимость акций китайской компании Pop Mart, выпускающей популярные игрушки Лабубу, снизилась на 11% на торгах в Гонконге, передает ТАСС.
Это стало самым резким падением стоимости бумаг Pop Mart с июня 2025 года, а с пика в августе текущего года цена акций уже упала более чем на 30%.
Резкое снижение произошло спустя два дня после публикации предварительного отчета компании по итогам третьего квартала. В документе отмечался рост выручки Pop Mart на 250% в годовом выражении, однако, как отмечают западные СМИ, несмотря на впечатляющие финансовые показатели, инвесторы опасаются снижения ажиотажного спроса на продукцию компании.
Игрушки Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые изделия с заячьими ушами и широкой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом. Популярность этих игрушек начала стремительно расти с 2024 года, сначала в Азии, а затем и по всему миру благодаря поддержке знаменитостей и вирусным трендам в социальных сетях.
В сентябре сообщалось что акции производителя Лабубу за последние три недели потеряли почти четверть своей стоимости.
Производитель Лабубу ранее попал в топ-100 богатейших людей мира.