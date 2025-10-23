Производитель Лабубу зафиксировал самое быстрое падение акций с июня 2025 года

Акции производителя Лабубу Pop Mart рухнули на 11% после квартального отчета

Tекст: Мария Иванова

Стоимость акций китайской компании Pop Mart, выпускающей популярные игрушки Лабубу, снизилась на 11% на торгах в Гонконге, передает ТАСС.

Это стало самым резким падением стоимости бумаг Pop Mart с июня 2025 года, а с пика в августе текущего года цена акций уже упала более чем на 30%.

Резкое снижение произошло спустя два дня после публикации предварительного отчета компании по итогам третьего квартала. В документе отмечался рост выручки Pop Mart на 250% в годовом выражении, однако, как отмечают западные СМИ, несмотря на впечатляющие финансовые показатели, инвесторы опасаются снижения ажиотажного спроса на продукцию компании.

Игрушки Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые изделия с заячьими ушами и широкой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом. Популярность этих игрушек начала стремительно расти с 2024 года, сначала в Азии, а затем и по всему миру благодаря поддержке знаменитостей и вирусным трендам в социальных сетях.

В сентябре сообщалось что акции производителя Лабубу за последние три недели потеряли почти четверть своей стоимости.

Производитель Лабубу ранее попал в топ-100 богатейших людей мира.