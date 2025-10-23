В Калининградской области стартовал медиафорум «ТопБЛОГ»

Медиафорум начался в образовательном центре «ШУМ», в мероприятии принимают участие 150 блогеров, медиакреаторов и авторов, представляющих 50 регионов России.

Форум стал финальной точкой юбилейного пятого сезона проекта и объединил выпускников образовательного трека «Медиакампус».

В течение трех дней участникам предстоит обменяться опытом, пройти образовательную программу, обсудить перспективы развития блогосферы и поработать над реальными медиакейсами крупнейших российских компаний.

В рамках форума проходят лекции, практикумы, дискуссии с ведущими экспертами медиаиндустрии и представителями медиаплатформ, среди которых VK, Институт развития интернета, национальный мессенджер MAX и другие.

Первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что заявки на образовательную программу «Медиакампус» в этом году подали 24,5 тыс. авторов, а в Калининград прибыли 150 лучших из них. Министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич подчеркнула, что регион становится центром притяжения для молодых и креативных людей, а проведение финала юбилейного сезона «ТопБЛОГ» – признание его вклада в развитие молодежной среды.

Участники форума не только проходят образовательные сессии, но и знакомятся с культурой Калининградской области, создавая контент о регионе. Один из участников, Михаил Ведяков из Москвы, поделился: «Именно здесь, на вдохновляющей площадке Медиафорума, я понял, что «ТопБЛОГ» – это не просто проект, а место силы».

Завершится Медиафорум 24 октября церемонией награждения победителей пятого сезона. Победители представят свои медиапроекты, рассказывающие о достижениях людей и идей, делающих Россию сильнее.