Эксперты назвали семью главной ценностью россиян

Политолог Шаповалов: Ключевой элемент демографической политики России – укрепление института семьи

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Ключевой элемент демографической политики России – укрепление института семьи, поскольку здоровая, благополучная семья является нашей главной ценностью», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. По его словам, основной ориентир в этой сфере – Стратегия семейной и демографической политики до 2036 года.

«Документ определяет долгосрочные цели и приоритеты, направленные на рост рождаемости, снижение смертности, укрепление здоровья граждан, создание условий для самореализации семей и поддержку традиционных ценностей. Стратегия работает в рамках масштабных инициатив, в первую очередь – нацпроекта «Семья»», – добавил он.

Стоит отметить, что сегодня в России насчитывается почти 2,5 млн многодетных семей, в которых воспитывается каждый четвертый ребенок страны. И одной из уникальных мер демографической поддержки является программа материнского капитала, на которую в 2025-2027 годах будет направлено более 1,7 трлн рублей.

Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ, сообщил, что 68% россиян считают семью ключевой ценностью, таковы данные всероссийского телефонного опроса, проведенного в июне. «Также 84% респондентов заявили в важности сохранения традиционных семейных ценностей, культуры материнства и отцовства, и поддержки многодетности», – указал он.

«Еще один тренд последних лет: усиление представлений о многодетной семье как идеальной – об этом заявили 49% опрошенных. Растет и информированность общества о работе государства по поддержке семей: 77% опрошенных осведомлены о реализации проекта «Демография», это самый узнаваемый проект федерального масштаба», – отметил он.

Один из важнейших демографических проектов государства – конкурс «Это у нас семейное», чья миссия состоит в объединении семей через общее дело, добавила Оксана Ачкасова, замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей». «Задания участникам всегда несут образовательный смысл: семьи учатся все делать вместе, создают новые традиции и реликвии», – указала она. По ее словам, в нынешнем году конкурс собрал 726 тыс. участников, а более 1,5 тыс. семейных команд по итогам дистанционного этапа будут приглашены в очные окружные полуфиналы.

Семейноцентричность – инструмент повышения рождаемости и благополучия семей с детьми, это подход, при котором семья становится в центре всех стратегий и политик, отметил Сергей Рыбальченко, глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России.

Он рассказал о проведенном совместно с Фондом поддержки детей исследовании о факторах, влияющих на планирование ребенка». «Стимулирующими факторами более 60% респонденты назвали пособия и доступное жилье. Также важны бесплатные медпомощь и отдых», – отметил эксперт.

Воспитание детей в духе традиционных семейных ценностей – это не лозунг, а одна из основ современной демографической политики России, пояснила Наталья Локтева, член комиссии Госсовета по направлению «Семья». По ее словам, 44% детей возраста 8-12 лет, выделяют крепкую семью как главную ценность. Также стоит отметить, что, девять из 10 детей называют родителей своими защитниками.

«По поручению президента, Агентство стратегических инициатив методически помогает регионам формировать новые меры поддержки, адаптации и совершенствовании программ повышения рождаемости. АСИ разрабатывает и продвигает методологию демографического развития, в центре которой находится семья», – указал Григорий Сайфуллин, директор дивизиона «семья и демография» АСИ.

«Методология включает 40 принципов, помогающих выстроить в регионах целостную систему поддержки семьи на всех этапах. Сейчас этой работой охвачено 18 субъектов России, и разработано более тысячи решений», – добавил эксперт.