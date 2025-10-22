  • Новость часаМИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Золото обвинили в неадекватном поведении
    Axios: Трамп принял решение о санкциях против России после разговора Рубио с Лавровым
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Певцов призвал отказаться от спектаклей по произведениям иноагентов
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Bloomberg предсказало обнуление поставок российской нефти в Индию
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    22 октября 2025, 20:00 • Новости дня

    Переходящее знамя президента России вручено Стародубскому казачьему кадетскому корпусу

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве состоялось награждение кадет Стародубского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко, которые завоевали титул сильнейших в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус».

    Церемония вручения переходящего знамени президента Российской Федерации прошла в Государственном Кремлевском Дворце, сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

    Победу в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» одержал Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко. Кадетам вручили переходящее знамя, которое корпус будет хранить в течение года.

    В этом году конкурс собрал рекордное число участников, а победа сопровождалась особой символикой в Год защитника Отечества и в 80-летний юбилей Победы.

    Помощник президента и председатель Совета по делам казачества Дмитрий Миронов призвал высоко нести честное звание казака, не запятнать его недостойными поступками.

    «От вашего стремления к овладению знаниями, навыками зависит будущее России. Процветание нашего Отечества начинается с вас», – заявил Миронов.

    Заместитель руководителя аппарата правительства России Денис Молчанов подчеркнул, что победа – это не только заслуга преподавателей и воспитанников, но и стимул для дальнейшего развития.

    На церемонии также вручили набор для обучения управлению дронами и переходящий кубок атамана Всероссийского казачьего общества.

    Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев вручил диплом победителя, а полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев передал благодарственные письма. Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин подарил икону Спаса Вседержителя.

    23 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.

    Отметим, накануне днем замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Сам Трамп сутками ранее говорил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отмечал, что пока нет никаких новостей относительно возможной встречи президентов России и США, несмотря на многочисленные слухи и обсуждения вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркивал, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи. «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил Песков, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.


    Комментарии (44)
    22 октября 2025, 20:52 • Новости дня
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении нельзя производить коньяк, так как у местных компаний отсутствует право на использование этого наименования.

    По его словам, только напиток, произведенный во французском городе Коньяк, может называться таковым, а в других странах, включая Армению, это не соответствует международным стандартам, передает РИА «Новости».

    «С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится «Джермук». В Армении не может производиться шампанское», –отметил он.

    В странах СНГ до сих пор любое бренди, соответствующее стандартам, может называться коньяком, независимо от места производства.

    Ранее Пашинян предложил переименовать армянский коньяк в бренди, отметив необходимость отказаться от использования термина, который ассоциируется с Францией.

    Комментарии (22)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 15:52 • Новости дня
    Житель Махачкалы сбил дальнобойный дрон ВСУ выстрелом из «Сайги»
    Житель Махачкалы сбил дальнобойный дрон ВСУ выстрелом из «Сайги»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Махачкале местный житель обезвредил украинский дальнобйный беспилотник, применив охотничье ружье «Сайга» для его уничтожения.

    Инцидент произошел на одной из улиц Махачкалы. Очевидцы сняли момент на видео. На кадрах видно, как мужчина спокойно прицеливается и производит выстрел в сторону летящего в небе беспилотника и сбивает его.



    Как сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов, в среду в Дагестане зафиксирована атака вражеских беспилотников, целью которой стало одно из промышленных предприятий региона. По предварительным данным, информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают все экстренные и профильные службы, органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей и охраны объектов инфраструктуры.

    По данным «Российской газеты», в атаке на Махачкалу могли быть задействованы беспилотники нового типа с иностранными обозначениями. Дроны, предположительно, созданы на базе самолетного БПЛА «Чаклун», способного преодолевать до 900 километров. Ранее такие аппараты ВСУ не применялись для ударов по внутренним регионам России – атаки фиксировались лишь в приграничных областях: Белгородской, Брянской и Курской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник во время атаки украинских FPV-дронов на БМП-3 поразил дрон метким броском автомата.

    Комментарии (12)
    22 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Частичные ограничения на работу WhatsApp и Telegram введены из-за жалоб граждан и данных правоохранителей о криминальной активности через эти мессенджеры, сообщил Роскомнадзор.

    Соответствующие действия связаны с многочисленными обращениями граждан и информацией от правоохранительных органов, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Именно эти платформы стали основными сервисами для мошенничества, вымогательства денег и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность, подчеркнули там.

    Ведомство указало, что владельцы WhatsApp и Telegram неоднократно игнорировали требования российских властей принять меры против противоправной деятельности на своих платформах.

    Ранее Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Эти ограничения объясняли необходимостью борьбы с телефонными мошенниками.

    Глава ведомства Андрей Липов сообщал, что эти ограничения позволили быстро сократить число мошеннических схем.

    Комментарии (42)
    22 октября 2025, 14:21 • Новости дня
    Под руководством Путина выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет
    Под руководством Путина выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования.

    Как передает сайт Кремля, под руководством Владимира Путина прошла тренировка стратегических ядерных сил с задействованием наземных, морских и авиационных подразделений.

    В рамках учений выполнены практические пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке и баллистической ракеты «Синева» с атомного подводного крейсера «Брянск» в Баренцевом море.

    В тренировке также участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление всеми практическими пусками велось из Национального центра управления обороной России.

    В ходе тренировки была проверена готовность органов военного управления и профессионализм оперативного состава при организации управления подчиненными войсками и силами. Все задачи учения были полностью выполнены.

    Ранее National Interest напомнил, что у России есть ракетные комплексы «Ярс», которые способны обеспечить стратегическое преимущество и заставить НАТО «подумать дважды» перед тем, как усиливать давление на Москву.

    Между тем Путин отметил высокий уровень развития ядерных сил России.

    Комментарии (21)
    22 октября 2025, 16:26 • Новости дня
    Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине
    Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка публично высказался за насильственную смену власти на Украине с передачей полномочий военным.

    Музыкант Олег Скрипка заявил о поддержке идеи военного переворота в Киеве для смены действующей власти, передает РИА «Новости». По его словам, управлять страной должны военные, которые прошли боевые действия, или волонтеры, подобные Сергею Стерненко  (бывший главарь одесского филиала запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»).

    «Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадяра (Роберт Бровди – признан в РФ террористом и экстремистом) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко», – заявил Скрипка в интервью украинскому телеканалу «Апостроф».

    При этом Скрипка отметил, что украинские граждане часто выбирают популистов, которые играют на эмоциях. Он подчеркнул, что даже среди военных и волонтеров необходима проверка, чтобы выяснить их истинные качества за пределами медийного образа.

    Ранее Скрипка заявлял, что в Европейском союзе коллективу не дают выступать из-за обвинений в фашизме.

    Комментарии (10)
    23 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    Комментарии (14)
    22 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Названа еще одна причина отказа США передать Украине ракеты Tomahawk

    Axios: Отсутствие пусковых установок осложнило передачу Украине ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы по поставке ракет Tomahawk Киеву оказались под вопросом из-за отсутствия у Украины подходящих пусковых установок для их применения, пишет портал Axios.

    Как сообщает Axios, США пока не решили вопрос о пусковых установках для ракет Tomahawk, которые рассматривались для передачи Украине, передает ТАСС. По данным портала, «отсутствие у Киева готовых к использованию средств запуска усложнило обсуждение передачи этого оружия, способного угрожать Москве».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп «отправил Владимира Зеленского домой с пустыми руками», отложив планы поставки Tomahawk и сосредоточившись на дипломатии с Россией.

    «Потенциальное решение о передаче ракет подразумевает решение о передаче средств для их эффективного использования», – заявил эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

    Портал указывает, что произведенные корпорацией RTX Tomahawk обычно запускаются с моря – с надводных кораблей или подводных лодок. Однако у Украины таких платформ нет, поэтому единственным вариантом остаются наземные пусковые установки, вопрос с которыми не решен.

    Ранее Трамп заявил Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США.

    Комментарии (9)
    22 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто иронично отреагировал на угрозу Польши задержать самолет президента России Владимира Путина, напомнив о решении Варшавы по делу о взрыве «Северного потока – 2».

    Сийярто публично высмеял слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава может задержать самолет президента России Владимира Путина, если тот появится в воздушном пространстве страны.

    На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Сийярто саркастически задался вопросом, намекает ли Сикорский на «независимый суд», который, по его словам, по приказу премьер-министра Польши Дональда Туска отказался выдать террориста, устроившего взрыв на газопроводе «Северный поток – 2».

    Таким образом, венгерский министр поставил под сомнение искренность и последовательность заявлений польских властей относительно международного права.

    Напомним, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке», немецким властям.

    Между тем Радослав Сикорский предупредил, что самолет Путина может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны.

    Эксперты отметили, что такие угрозы Варшавы являются демонстрацией неуважения к США.

    Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к терактам.


    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 02:15 • Новости дня
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске

    Губернатор Текслер уточнил данные по погибшим и пострадавшим при ЧП в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте пожара после взрыва на предприятии в Копейске ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, после чего спасатели приступят к разбору завалов, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – сказано в посте.

    Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. По уточненным данным ранее сообщалось о семерых погибших.

    Комментарии (6)
    22 октября 2025, 13:05 • Новости дня
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов

    Генштаб разъяснил детали закона о привлечении резервистов

    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Документ, регулирующий привлечение резервистов к защите важных объектов, касается только добровольно заключивших контракт граждан и не предусматривает их участие в спецоперации, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    Законопроект Министерства обороны о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения не затрагивает всех граждан страны, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По словам вице-адмирала Владимира Цимлянского, речь идет исключительно о подготовленных и патриотически настроенных гражданах, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

    Он отметил, что резервисты не являются действующими военнослужащими и продолжают работать по основному месту трудоустройства, сохраняя статус гражданских лиц. В законопроекте уточнены цели привлечения резервистов: их могут направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой важной инфраструктуры исключительно на территории их региона. Основная задача – противодействие беспилотникам.

    Направление на такие сборы будет происходить на основании указа президента России. Подразделения, укомплектованные резервистами, уже показали свою эффективность при отражении атак беспилотников и обеспечении стабильной работы предприятий.

    Как сообщил Цимлянский, резервистам в России выплачивается денежное довольствие за пребывание в резерве и участие в специальных сборах. Помимо этого, они обеспечиваются продовольственным, вещевым и другими видами довольствия, предусмотренными законом.

    На резервистов распространяются социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные тем, что получают действующие военнослужащие. В период участия в мероприятиях рабочие места за резервистами сохраняются, а работодатели продолжают выплачивать им средний заработок. После завершения сборов Министерство обороны компенсирует работодателям все понесенные расходы, отметил вице-адмирал.

    Во время подготовки к выполнению задач резервисты проходят обязательное обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовке. Обучение проводят инструкторы Минобороны России, имеющие боевой опыт. К самостоятельному выполнению задач резервисты допускаются только после завершения этого обучения.

    В соответствии с законопроектом, резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и не выполняют задачи за пределами России. Их основная задача – защита критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории своего региона. Эти положения закрепляются отдельными пунктами контракта.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об обороне», которые расширяют возможности использования резервистов.

    До этого более 400 резервистов приняли участие в стратегических учениях «Запад-2025» на пяти объектах Калининградской области.

    Комментарии (9)
    22 октября 2025, 23:13 • Новости дня
    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»

    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»

    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что польское правительство охвачен военным психозом и поддерживает разрушение тысячелетней венгерско-польской дружбы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия польских властей свидетельствуют о том, что их охватил военный психоз, передает ТАСС.

    По его словам, представители польского правительства хотят разрушить историческую венгерско-польскую дружбу и поддерживают диверсионные действия против нефтепровода «Дружба», аналогичные произошедшему с «Северным потоком». Орбан отметил, что возможные атаки на трубопровод нанесут серьезный ущерб венгерским семьям.

    «Это полное безумие! Мы за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу!» – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В августе министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто сообщал, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского подразделения, причастного к атакам на нефтепровод «Дружба». Глава МИД Венгрии подчеркивал, что подобные действия рассматриваются как посягательство на суверенитет страны. Позже венгерское миграционное ведомство объявило, что командующему силами беспилотных систем ВСУ запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону на три года.

    Ранее глава МИД Польши Сикорский фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.

    До этого окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина с Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (8)
    23 октября 2025, 05:13 • Новости дня
    НАСА подтвердило, что вторая луна пробудет с Землей до 2083 года
    НАСА подтвердило, что вторая луна пробудет с Землей до 2083 года
    @ Zhang Yanbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и продлится это как минимум до 2083 года.

    На этой неделе НАСА подтвердило, что астероид, обнаруженный Гавайским университетом, официально является квазилуной – редким типом небесного тела, движущегося практически синхронно с Землей. Это не настоящая луна, но она движется, вращаясь вокруг Солнца по траектории, настолько похожей на земную.

    Эксперты обсерватории Pan-STARRS на Гавайях впервые объявили о наличии квазилуны под названием 2025 PN7 в прошлом месяце и объяснили, что на самом деле это астероид, который вращается вокруг Солнца по траектории, схожей с траекторией Земли, с 1960-х годов.

    В отличие от Луны, которую обычно можно увидеть невооруженным глазом, этот объект виден только в хорошие телескопы. И хотя может показаться, что он вращается вокруг Земли, он не связан гравитацией с планетой и в конечном итоге улетит обратно в открытый космос.

    «Астрономы утверждают, что 2025 PN7, вероятно, сопровождает нас уже около 60 лет, и если его текущая орбита сохранится, он останется с нами до 2083 года, прежде чем снова исчезнет в открытом космосе. На самом близком расстоянии он находится на расстоянии 4 миллионов километров, что примерно в десять раз дальше Луны», – приводит Yahoo News сообщение НАСА.

    Ученые знают о квазиспутниках с 1991 года, когда впервые обнаружили объект 1991 VG, который некоторые тогда считали инопланетным зондом.

    «Спустя более трех десятилетий признано, что такие объекты имеют естественную природу и представляют собой вторичный пояс астероидов, занимающий область, в которой система Земля-Луна вращается вокруг Солнца», – заявили исследователи, сделавшие открытие.

    Квазилуны относятся к особой категории космических объектов, называемых Арджунами, которые движутся синхронно с движением нашей планеты вокруг Солнца. Объект 2025 PN7 находится в широком диапазоне расстояний от Земли – от 4,5 млн км до 59 млн км.

    Эти квазилуны на орбитах, подобных земным, «полны сюрпризов», заявил в прошлом месяце соавтор исследования, опубликованного в «Исследовательских заметках» Американского астрономического общества (AAS) Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.

    Новая квазилуна «маленькая, тусклая, и окна видимости с Земли довольно неблагоприятны, поэтому неудивительно, что она так долго оставалась  незамеченной», пояснил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года астрономы считают его новой квазилуной.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 20:28 • Новости дня
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные неожиданно для противника провели десантную операцию на Карантинном острове и установили контроль над стратегическими объектами.

    Операция по высадке российских военных на Карантинном острове Херсона прошла успешно, передает ТАСС. Командир разведывательного взвода заявил, что «противник не ожидал удара именно в этом месте», а задача десанта заключалась в форсировании водной преграды и создании плацдарма для дальнейшего продвижения. По его словам, после высадки российские подразделения быстро заняли ключевые объекты на острове.

    Карантинный остров, известный также как микрорайон Корабел, находится в западной части Херсона и соединяется с городом железнодорожным и автомобильным мостами. На территории острова расположены четыре крупных промышленных предприятия, в том числе судостроительные и судоремонтные заводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ведут бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о продолжении боевых действий в этом районе.

    Накануне Сальдо сообщил, что российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города.

    Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.


    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 19:53 • Новости дня
    Экс-ведущего «Модного приговора» Васильева проверили в США после ограбления Лувра
    Экс-ведущего «Модного приговора» Васильева проверили в США после ограбления Лувра
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Историк моды Александр Васильев, покинувший Россию, провел более четырех часов на американской границе из-за подозрений пограничников. Сам Васильев связал свое задержание с ограблением Лувра.

    Об этом сообщил сам Александр Васильев в своих социальных сетях, передает «Комсомольская правда». Васильев рассказал, что при прохождении паспортного контроля в аэропорту США пограничники обратили внимание на многочисленные афиши его выступлений, обнаруженные в интернете.

    Сотрудники задали Васильеву вопросы по поводу этих афиш, но его объяснения им не понравились, и мужчину отвели в специальную комнату для допроса.

    По словам Васильева, за дверью комнаты уже стояла длинная очередь из других иностранцев. Пограничники попросили его подождать, чтобы тщательно проверить личность. В результате он провел в ожидании более четырех часов.

    Кроме этого, американские пограничники устроили тщательный досмотр его багажа, что также затянуло процесс. Сам Васильев предположил, что столь пристальное внимание к его персоне может быть связано с недавним ограблением Лувра, хотя связь между этими событиями не уточняется.

    Напомним, Александр Васильев обосновался во Франции после начала спецоперации на Украине. Историк моды отказался возвращаться в Россию даже за вознаграждение в 15 млн рублей.

    Комментарии (15)
    Главное
    Эксперт: «Пряников» у Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает
    При взрыве на предприятии в Копейске погибли десять человек
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    Таранивший ворота посольства России в Бухаресте оказался наркоманом
    Ил-114-300 начал сертификационные испытания
    НАСА сообщило о появлении у Земли второй луны
    В Госдуме собрались обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в подъездах

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по истребителям

    Поиски вооружений для ВСУ привели Владимира Зеленского к неожиданному соглашению: Украина договорилась со Швецией о намерениях приобрести у страны 150 истребителей Gripen E. Как отмечают эксперты, данные самолеты хоть и отличаются хорошим качеством, но не являются в полной мере современными. Кроме того, учитывая слабость ВПК королевства, создание столь большого числа машин станет трудной задачей. А вопрос финансования сделки – и вовсе загадка. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации