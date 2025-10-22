Переходящее знамя президента России вручено Стародубскому казачьему кадетскому корпусу

Tекст: Вера Басилая

Церемония вручения переходящего знамени президента Российской Федерации прошла в Государственном Кремлевском Дворце, сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

Победу в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» одержал Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко. Кадетам вручили переходящее знамя, которое корпус будет хранить в течение года.

В этом году конкурс собрал рекордное число участников, а победа сопровождалась особой символикой в Год защитника Отечества и в 80-летний юбилей Победы.

Помощник президента и председатель Совета по делам казачества Дмитрий Миронов призвал высоко нести честное звание казака, не запятнать его недостойными поступками.

«От вашего стремления к овладению знаниями, навыками зависит будущее России. Процветание нашего Отечества начинается с вас», – заявил Миронов.

Заместитель руководителя аппарата правительства России Денис Молчанов подчеркнул, что победа – это не только заслуга преподавателей и воспитанников, но и стимул для дальнейшего развития.

На церемонии также вручили набор для обучения управлению дронами и переходящий кубок атамана Всероссийского казачьего общества.

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев вручил диплом победителя, а полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев передал благодарственные письма. Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин подарил икону Спаса Вседержителя.