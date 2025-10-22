Заключенных парижской тюрьмы наказали после угроз в адрес Саркози

Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока

Саркози отправился в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего срока

Tекст: Мария Иванова

Бывший президент Франции Николя Саркози покинул свой дом в сопровождении супруги Карлы Бруни и отправился в тюрьму Санте в Париже для начала отбытия срока, сообщает BFMTV.

Перед отъездом он поприветствовал собравшихся перед его домом сторонников. После этого Саркози сел в автомобиль, который направился в пенитенциарное учреждение.

Телеканал отмечает, что кортеж Саркози сопровождали около 15 мотоциклистов полиции. Экс-президент начнет отбывать наказание во вторник. Решение о его заключении было принято судом Парижа 25 сентября: 70-летний Саркози получил пять лет тюрьмы.

Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. Расследование стартовало еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о возможной передаче ливийскими властями 50 млн евро на нужды предвыборной гонки экс-президента.

В 2016 году бизнесмен Зияд Такиеддин сообщил, что лично перевозил из Ливии в МВД Франции чемоданы с 5 млн евро наличными, часть которых он передал самому Саркози. Хотя в 2020 году Такиеддин отказался от этих обвинений, в 2018 году против Саркози были выдвинуты обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты ливийских средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным приведением приговора в исполнение.

Ранее сообщалось что Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.

Экс-президент Франции будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже.