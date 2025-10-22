Заключенных парижской тюрьмы наказали после угроз в адрес Саркози

Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.6 комментариев
BFMTV: Заключенных парижской тюрьмы арестовали после угроз в адрес Саркози
Парижская прокуратура начала расследование по факту угроз смерти, адресованных Николя Саркози, сообщил телеканал BFMTV.
По информации BFMTV, трое заключенных тюрьмы Санте были взяты под стражу после того, как распространили угрозы в адрес экс-президента Франции, передает РИА «Новости».
«Прокуратура Парижа начала расследование после угроз смертью в адрес Николя Саркози. Трое заключенных (парижской тюрьмы) Санте были помещены под стражу после распространения угроз», – сказано в материале.
Накануне Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока. Напомним, Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года.
