Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.3 комментария
В «Сенеже» стартовал финал Конкурса социальных архитекторов России
В финал Конкурса социальных архитекторов в подмосковном «Сенеже» вышли 185 человек из почти 7 500 участников, которым предстоят три дня испытаний.
Финальный этап Конкурса социальных архитекторов стартовал в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. На очный этап из порядка 7 500 конкурсантов вышли 185 финалистов, которых в ближайшие три дня ждут оценочные мероприятия и испытания. Итоги конкурса объявят 24 октября, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность конкурса для формирования нового профессионального сообщества. «Я уверен, что такая профессия как социальный архитектор – это как раз одна из тех самых профессий будущего, представители которой не просто могут чувствовать потребности времени, потребности других людей и общества в целом, но способны создавать и творить новые идеи, новые проекты, новые возможности», – заявил Кириенко.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что победители конкурса получат гранты на обучение по новой программе «Мастер практик социальной архитектуры». По его словам, программа даст участникам возможность реализовать проекты, значимые для людей и регионов, а выпускники станут профессионалами, способными объединять власть, бизнес и общество.
Конкурс реализуется по поручению президента России Владимира Путина с целью выявления перспективных профессионалов, обладающих опытом и мотивацией к общественно-политической работе. Организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Президентской академии и АНО «Экспертный институт социальных исследований». Победители впервые в истории получат статус «социального архитектора» и пройдут обучение в Мастерской социальных архитекторов, а лучшие из них смогут пройти стажировку и поучаствовать в реализации значимых социальных проектов.