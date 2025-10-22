Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.2 комментария
План Лиз Трасс приучить японцев к британскому сыру провалился
План бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс по увеличению экспорта британского сыра в Японию провалился, после подписания торгового соглашения объем поставок британского сыра в Японию сократился на 66%, сообщает Politico.
После подписания торгового соглашения в 2020 году объем поставок британского сыра в Японию сократился на 66%. В рамках соглашения пошлины на британский сыр, например, на чеддер, должны снизиться с 29,8% до нуля к 2033 году. Однако, как отмечает издание, за пять лет экспорт сыра из Британии в Японию сократился на 66%. Причиной стали не только высокие цены из-за обесценившегося иены, но и то, что британские продукты малоизвестны японским потребителям, сообщает Politico.
Владелец сети британских пабов в Токио Марк Спенсер признает: «Британская еда не очень известна в Японии. Это было настоящим испытанием – найти британские продукты».
Несмотря на снижение тарифов, импорт осложняют нетарифные барьеры и сложные правила, включая запрет на некоторые ингредиенты, например, в популярных шоколадках Cadbury’s Flake.
Сегодня бренды вроде Stilton, Buxton Blue и других защищены в Японии, но их продажи воспринимаются как люксовые. Даже в известных универмагах вроде Mitsukoshi британские сыры спрятаны вдали от центральных прилавков и стоят дороже европейских аналогов. Как отмечают эксперты, продвижение этих товаров требует дополнительных усилий и поддержки властей Британии.
По словам главы отдела торговли британской Федерации пищевой промышленности Джорджа Хайда, несмотря на амбиции производителей, экспорт сыра из Британии в Японию неуклонно снижается с 2019 года. Среди причин он называет не только сильный фунт и высокие пошлины, но и то, что основной экспорт – это элитные сорта, которые остаются дорогими для японских покупателей.
Правительство Британии настаивает, что продолжает поддерживать экспортеров сыра через специальные программы и продвижение продукции за рубежом. Тем не менее, по данным отраслевых ассоциаций, экспорт сыра в Японию продолжает снижаться, несмотря на тарифные преференции и усилия по продвижению.
В октябре 2020 года Трасс, будучи министром международной торговли, подписала первое постбрекзитное торговое соглашение с Токио и подарила японскому коллеге банку сыра Stilton, подчеркивая личную заинтересованность в успехе сделки.