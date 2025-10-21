ФАС раскрыла картель при поставках стройматериалов в Москве и области

Tекст: Алексей Дегтярев

Картель действовал на рынке госзакупок стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для нужд Москвы и Московской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФАС.

Общая сумма торгов, на которых сговорились участники, составила более 491 млн рублей.

В схеме использовалась «схема «таран», указали в службе.

Все 13 компаний признали нарушившими антимонопольное законодательство. По данным ведомства, участники заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 38 аукционах. Среди доказательств сговора ФАС называет использование общей цифровой инфраструктуры, синхронные действия на торгах, стабильные деловые связи между компаниями, и имитацию конкуренции.

Нарушителям грозят оборотные штрафы, их размер может составить от 10% до 50% начальной стоимости торгов, но не более 4% совокупной выручки и не менее 100 тыс. рублей. Материалы дела антимонопольная служба направит в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В сентябре ФАС выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог.

До этого ФАС запустила расследование возможного сговора компаний на торгах по поставке медицинских изделий на сумму более 1,5 млрд рублей.