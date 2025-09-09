ФАС выявила картель при электрификации железных дорог на миллиарды

Tекст: Алексей Дегтярев

Антимонопольное дело завели против ООО «Материалы контактной сети», ООО «Контактная сеть железных дорог», ООО «Электрификация железных дорог» и ООО «Научно-производственное объединение «Магистраль», сообщили в ФАС, передает ТАСС.

Речь идет о торгах по созданию инфраструктуры, в том числе для Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. По версии ведомства, компании подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах при поставке строительных и электротехнических материалов.

Сумма максимальных цен по этим контрактам превысила 5,6 млрд рублей. В случае доказанности вины организации могут быть привлечены к административной ответственности и получить штрафы.

Торги касались поставок строительных материалов, кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для работ по электрификации железной дороги.

Ранее ФАС выявила признаки существования медицинского картеля при поставках оборудования на сумму почти 949 млн рублей. Нарушения заметили в Москве, Северной Осетии-Алании, Ростовской и Свердловской областях, и в ХМАО.

До этого ФАС запустила расследование возможного сговора компаний на торгах по поставке медизделий на сумму более 1,5 млрд рублей.