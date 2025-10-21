Умер «понтифик дизайна ГДР» Рудольф Хорн

Умер создатель модульной мебели MDW и преподаватель дизайна Рудольф Хорн

Tекст: Мария Иванова

Немецкий дизайнер мебели Рудольф Хорн, прославившийся созданием модульных мебельных стенок MDW для Deutsche Werkstatten Hellerau, скончался на 97-м году жизни в городе Галле, передает ТАСС. О его смерти сообщил Фонд искусства федеральной земли Саксония-Анхальт.

«С большой горестью и глубокой признательностью мы прощаемся с одним из самых влиятельных дизайнеров и оформителей внутренних интерьеров Германии. Рудольф Хорн ушел из жизни 19 октября 2025 года в возрасте 96 лет», – отметили представители фонда.

Хорн вошел в историю как автор линейки MDW, выпускавшейся с 1967 по 1991 год и ставшей символом практичного и универсального дизайна эпохи ГДР. Модульные стенки позволяли гибко использовать пространство и подстраивать мебель под разные планировки, что сделало их невероятно популярными в странах социалистического блока. Немецкие СМИ называли MDW «Икеей из социалистического блока», а самого Хорна – «понтификом дизайна ГДР».

В 1970-е годы Хорн пытался внедрить идеи модульности и в архитектуре, разрабатывая проекты экспериментальных домов с мобильными перегородками, однако эти планы так и не были реализованы. Позднее он посвятил себя преподаванию в Высшей школе промышленного дизайна Галле, где воспитал не одно поколение дизайнеров.

За свою работу во времена ГДР Хорн был удостоен ряда национальных наград. В октябре 2025 года правительство Саксонии-Анхальта отметило его значительный вклад в искусство вручением специальной премии.

