Умер основатель IKEA

На 92-м году жизни умер основатель и владелец шведской компании IKEA миллиардер Ингвар Кампрад.

Основатель компании IKEA Ингвар Кампрад умер 27 января у себя дома в Смоланде, в южной Швеции, сообщает в воскресенье Svenska Dagbladet.

По данным Википедии, Ингвар Кампрад был одним из богатейших людей мира, основателем компании IKEA – сети магазинов, торгующих товарами для дома. Ингвар начал заниматься бизнесом еще в детском возрасте, продавая соседям спички. Впоследствии он занимался продажей рыбы, рождественских украшений, семян, шариковых ручек и карандашей. Ингвар основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.

В 1994 году были опубликованы личные письма шведского фашистского активиста Пера Энгдаля, из которых стало известно, что Кампрад с 1942 года был участником его пронацистской группы «Новошведское движение». Кроме того, согласно данным Государственной службы безопасности, он являлся членом нацистской партии «Шведское социалистическое собрание».

С 1973 по 2014 год Кампрад в знак протеста из-за высоких шведских налогов жил в Швейцарии.

По результатам 2012 года агентство Блумберг поставило Кампрада на пятое место среди богатейших людей планеты, оценив его состояние в 42,9 млрд долларов.