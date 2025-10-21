Челябинская больница зарегистрировала Кукуха как талисман психиатрической службы

Челябинская больница зарегистрировала права на психиатрический талисман Кукух

Tекст: Мария Иванова

Областная клиническая психоневрологическая больница №1 в Челябинске подала заявку на регистрацию авторских прав на собственного талисмана – птицу по имени Кукух, передает РИА «Новости».

Идея создать талисман для психиатрической службы области принадлежит главному психиатру региона Михаилу Козлову, который рассказал, что выбор маскота связан с ассоциациями слова «кукушка» с психическими расстройствами.

В пресс-службе больницы сообщили, что заявку о регистрации авторских прав подали еще в процессе изготовления игрушек, чтобы защитить образ и имя от возможного коммерческого использования посторонними лицами. В заявке указано, что продажа данного образа недопустима.

Талисман был придуман для борьбы со стигматизацией заболеваний пациентов и формирования позитивного восприятия психиатрической службы. В перспективе Кукуха планируется использовать в рабочих процессах, тренингах, а также при работе психологов и психотерапии.

