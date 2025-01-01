2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.13 комментариев
Пермский наркодиспансер выбрал имя белочке-талисману
Пермский наркодиспансер выбрал для белочки-талисмана имя Вита
Пермский наркодиспансер определился с именем для своего талисмана, белочки, ее назвали Вита по результатам голосования подписчиков в соцсети.
Пермский краевой наркодиспансер, который в 2024 году выбрал своим талисманом белочку, объявил имя для нового персонажа. Как передает РИА «Новости», белочка получила имя Вита. Решение было принято путем голосования среди подписчиков в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Талисман был выбран в ноябре 2024 года из трех предложенных вариантов: белочка, лягушонок и мифическое человекоподобное создание с зеленой кожей. Все персонажи были представлены в белых медицинских халатах, однако выбор пал на белочку. Это решение поддержали большинство участников опроса.
После объявления персонажа, подписчикам предложили выбрать имя. \
«Друзья! Наконец-то наша белочка обрела имя! Большинством голосов вы выбрали ей имя Вита», – сообщили представители диспансера. Таким образом, Вита станет символом учреждения, способствуя его узнаваемости и привлечению внимания к деятельности диспансера.