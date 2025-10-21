Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
ВС России уничтожили 15 бронемашин ВСУ на херсонском направлении
За месяц на херсонском направлении расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ уничтожили около 15 единиц легкобронированной техники и несколько РЛС RADA, сообщил помощник начальника штаба по вопросам БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Жора.
По его словам, Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ за месяц уничтожили около 15 единиц легкобронированной техники, несколько радиолокационных станций RADA израильского производства и до 20 военнослужащих ВСУ на правобережье Херсонской области, передает ТАСС. «За последний месяц нашим расчетам на херсонском направлении удалось поразить около 15 единиц легкобронированной техники, до 20 единиц пехоты, также было уничтожено несколько радиолокационных станций типа РЛС RADA, один склад БК и несколько минометов», – сообщил Жора.
Он уточнил, что большинство объектов ВСУ были поражены FPV-дронами, оборудованными устройством для сброса боеприпасов. По словам военнослужащего, использование таких дронов позволяет выполнять несколько боевых задач одним аппаратом и возвращать его на базу для повторного применения.
