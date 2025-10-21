Стало известно о планах G7 усилить давление на Россию

США заявили о необходимости совместных мер G7 против России

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщил Минфин США, передает ТАСС. Министр финансов Скотт Бессент провел встречи с коллегами из Британии, Германии и Канады, а также с еврокомиссаром по экономике. На всех переговорах глава американского ведомства подчеркивал, что Вашингтон ждет от Европы и Канады ведущей роли в наращивании давления на Россию через согласованные действия G7.

На встрече с британским министром Рейчел Ривс Бессент отметил: «Администрация США ожидает от Европы ведущей роли в наращивании давления на Россию посредством согласованных действий Группы семи».

Германскому министру Ларсу Клингбайлю американский чиновник заявил о необходимости «активного усиления давления на Россию» со стороны европейских стран. Аналогичный посыл был направлен и министру финансов Канады Франсуа-Филиппу Шампаню: Бессент подчеркнул важность совместных усилий с Лондоном и европейскими столицами.

В разговоре с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом американский министр также утверждал, что Европа должна играть ключевую роль в активизации экономического давления G7 на Россию. Кроме того, 15 октября Бессент отметил готовность США ввести новые пошлины против Китая, если подобные меры поддержат европейские союзники, однако Европарламент эти шаги пока не одобряет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов G7 планируют обсудить ужесточение санкций против России и предоставление помощи Украине на встрече в Вашингтоне. Большую часть иностранной финансовой помощи Украине в этом году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов. G7 намерена ужесточить санкции против России, рассмотреть использование замороженных активов и усилить давление на покупателей российской нефти.