Казачья семья из Новосибирска победила в конкурсе «Семья года»

Tекст: Валерия Городецкая

Пара отметила, что для них эта победа стала очень трогательным и волнительным событием, сообщает портал «Российское казачество».

Супруги считают большой честью представлять свой город на столь масштабном уровне. «Мы всегда стараемся поддерживать друг друга в любых начинаниях, вместе молиться, трудиться и не бросать в беде. Для нас важно, чтобы дети росли в атмосфере любви, уважения и готовности прийти на помощь не только внутри семьи, но и в обществе. Наш главный девиз – «Один за всех и все за одного», – поделился Александр Сильченко.

История семьи началась в 2017 году, когда Александр и Валерия познакомились в Доме дружбы народов в Новосибирске. Сегодня они воспитывают двоих сыновей и стараются передать им казачьи и православные традиции, которые сами бережно хранят. «Я сам вырос в большой православной казачьей семье, где нас было 13 детей, и с детства впитал уважение к традициям, вере и семейным ценностям», – отметил Александр Сильченко.

Юбилейный конкурс «Семья года» в этом году собрал почти 11 тыс. заявок со всей страны. В финал прошли 460 семей, а победителями в шести номинациях стали 89 семей из разных регионов России. Организаторы отметили, что проект направлен на поддержку крепких семей, популяризацию традиционных ценностей и воспитание любви к Родине.