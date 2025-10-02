  • Новость часаРоссийские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

    2 октября 2025, 08:21 • Новости дня

    Белый дом анонсировал закрытый брифинг по разведке для Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп примет участие в закрытом брифинге разведслужб, который пройдет в Овальном кабинете Белого дома и будет недоступен для прессы, следует из расписания американского лидера.

    Брифинг разведслужб для президента США Дональда Трампа пройдет в четверг в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Начало мероприятия запланировано на 11 часов утра по местному времени (18:00 мск.). Журналисты на мероприятие допущены не будут.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США обещали предоставить Киеву разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

    Дональд Трамп заявил о стремлении к установлению мира на Украине, но Белый дом продолжает обсуждать возможность передачи ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия даст решительный отпор в случае агрессии против страны.

    1 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США

    Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара

    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о предоставлении Катару гарантий безопасности.

    «В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединенные Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения», – говорится в документе, опубликованном Белым домом, передает РИА «Новости».

    В указе отмечается, что любое вооруженное нападение на Катар или его суверенитет будет рассматриваться как угроза миру и безопасности США. Документ предусматривает применение всех законных и уместных мер, включая дипломатические, экономические и, при необходимости, военные шаги для защиты интересов обеих стран и восстановления стабильности.

    Пентагону, госдепартаменту и разведывательному сообществу поручено вести совместное планирование с Катаром для оперативного реагирования на внешние угрозы. Госдепартамент обязан подтвердить гарантии безопасности Дохе и согласовать действия с союзниками США.

    Ранее после недавних обстрелов в Дохе катарские власти выразили удовлетворение обеспеченными Соединенными Штатами мерами безопасности для предотвращения инцидентов.

    1 октября 2025, 14:09 • Новости дня
    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными

    Экс-глава USAID Пауэр рассказала о выплатах Украине 1,5 млрд долларов наличными

    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сообщила, что с 2022 года агентство ежемесячно переводило Украине 1,5 млрд долларов наличными, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

    Экс-глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в беседе с российскими пранкерами призналась, что с 2022 года USAID перечисляло Киеву наличными по 1,5 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Она пояснила, что средства направлялись прямо в госказну Украины из-за дефицита бюджета, а теперь выплаты осуществляются только при предоставлении отчетности.

    По ее словам, из-за сокращения экономики налоговые поступления Киева резко упали, и американская помощь стала критически важной.

    Пауэр также рассказала, что одним из последних ее решений на посту главы USAID стало предоставление Украине крупного беспроцентного кредита с использованием замороженных активов России в качестве залога. Это позволило США влиять на экономику и политику страны даже после сокращения объемов прямой помощи.

    По словам Пауэр, часть поддержки Украины шла на гражданские инициативы и проекты НПО. Пауэр подчеркнула, что после прихода к власти Дональда Трампа и введения ограничений США сократили финансирование, что негативно сказалось на деятельности многих украинских и международных организаций.

    Ранее бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр заявила, что США выделили десятки миллионов долларов на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    В Грузии назвали такие заявления признаниями в организации революций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признания бывшей главы USAID о финансировании Молдавии страшными.

    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    1 октября 2025, 12:04 • Новости дня
    Американист раскрыл причины шатдауна в США

    Американист Дудаков: Трамп и демократы используют шатдаун для обрушения рейтингов

    Американист раскрыл причины шатдауна в США
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Нынешний шатдаун в США может стать рекордным по длительности. Республиканцы хотят решить вопрос с позиции силы – с учетом контроля обеих палат Конгресса. Демократы же не отступят, поскольку их электоральное ядро требует продолжения противостояния с главой Белого дома Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американское правительство временно приостановило работу.

    «Основным камнем преткновения в контексте непринятия законопроекта о финансировании правительства США и, как следствие, шатдауна, является спор республиканцев и демократов о расширенных субсидиях на страховые премии, которые были введены еще в президентство Барака Обамы в рамках реформы здравоохранения, известной как Obamacare», – рассказал американист Малек Дудаков.

    «Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп хочет сократить субсидии под предлогом того, что немалая их часть идет в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда. Демократы же парируют, что урезание ударит по карманам простых американцев, и стоимость медстраховок вырастет на 75%», – детализировал аналитик.

    «Всего в истории американской политики был 21 шатдаун. Самый длительный из них произошел на первом президентском сроке Трампа в 2019 году, когда госучреждения не работали 35 дней из-за разногласий о выделении федеральных средств на пограничную стену между США и Мексикой. Но нынешний паралич работы правительства имеет все шансы побить рекорд, поскольку пространство для компромисса между двумя партиями пока не просматривается», – продолжил он.

    «Республиканцы не собираются отказываться от своих позиций. Они рассчитывают решить вопрос с позиции силы – с учетом контроля обеих палат Конгресса. Демократы стоят в оппозиции и пользуются различными законодательными уловками, вроде правила филибастера в Сенате, для блокировки принятия бюджета. Они находятся в уязвимом положении, но их электоральное ядро требует продолжения противостояния с Трампом», – отметил собеседник.

    «Таким образом, в ближайшем будущем Вашингтон будет уделять основное внимание нынешнему бюджетному хаосу, нежели вопросам, связанным с внешней политикой. Трамп, вероятно, воспользуется ситуацией для того, чтобы под предлогом шатдауна начать увольнение чиновников. Их рабочие места будут просто ликвидироваться, пока люди находятся в неоплачиваемых отпусках», – спрогнозировал политолог.

    «Демократы же будут обвинять Трампа и его администрацию в некомпетентности, неспособности управлять правительством и доведении ситуацию до паралича властных институтов. Другими словами, обе партии попытаются использовать шатдаун для того, чтобы обрушить рейтинги оппонентов», – полагает эксперт.

    «Нынешний шатдаун показал, что в США усиливаются поляризация и внутриполитические разногласия. Вряд ли это приведет к серьезным экономическим последствиям, но все же обойдется американским налогоплательщикам в несколько десятков миллиардов долларов», – резюмировал Дудаков.

    Ранее правительство США прекратило работу впервые за шесть лет. Конгресс не смог принять бюджет, необходимый для продолжения деятельности госучреждений. Республиканцы настаивают, что демократам необходимо договориться о продлении текущего финансирования еще на семь недель. Оппоненты же требуют, чтобы любые статьи включали продление расширенных субсидий на страховые премии по закону о доступном медицинском обслуживании, пишет CNN.

    По итогам голосования в Сенате ни один из законопроектов, способных предотвратить шатдаун, не набрал необходимых 60 голосов. Документ республиканцев, ранее одобренный Палатой представителей, получил поддержку 55 сенаторов, против него выступили 45. Альтернативный вариант, предложенный демократами, получил 47 голосов «за» и 53 «против».

    В итоге административно-бюджетное управление Белого дома сообщило, что ведомствам поручено «реализовать планы по упорядоченному прекращению работы». На этом фоне Трамп предупредил, что может прибегнуть к массовым сокращениям. По его словам, шатдаун может привести к «многим хорошим вещам» и к избавлению от того, что «хотят демократы».

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил: «Демократы официально проголосовали за закрытие правительства». «В результате матери и дети лишаются питания по программе WIC, ветераны останутся без медицинской помощи и программ профилактики самоубийств. FEMA испытывает дефицит средств в сезон ураганов», – добавил он.

    Бывший вице-президент Камала Харрис в ответ указала: «Позвольте прояснить: республиканцы руководят Белым домом, Палатой представителей и Сенатом. Это приостановка их работы». «После усложнения и удорожания жизни Трамп и республиканцы закрыли правительство, потому что не хотят защищать здравоохранение американского народа», – отметили в совместном заявлении конгрессмены Хаким Джеффрис и Чак Шумер.

    Стоит отметить, что, согласно проведенным в США соцопросам, вину демократов в произошедшем видят около 30% респондентов, остальные склонны считать ответственными Трампа и республиканцев, сообщает Financial Times.

    Шатдаун может привести к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы, будет парализована деятельность многих государственных служб. Также могут возникнуть другие экономические последствия, включая потенциальный скачок уровня безработицы, пишет Bloomberg.

    1 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

    Он отметил, что пока была только короткая позитивная реплика от официального представителя Белого дома, передает ТАСС.

    По словам Рябкова, за закрытыми дверями чувствуется стремление США разобраться в деталях российских инициатив. Однако замминистра выразил сомнения, что Вашингтон даст развернутую публичную реакцию. «Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением по ДСНВ.

    1 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ

    Небензя: США пока не дали официальный ответ на предложения России по ДСНВ

    Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает официальной реакции Вашингтона на ранее направленные предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в общении с журналистами отметил, что США пока не предоставили официальный ответ на предложения России по ДСНВ, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    1 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Украина не сможет использовать Tomahawk против России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет применять ракеты Tomahawk («Томагавк») против России из-за отсутствия необходимых пусковых средств, заявила обозреватель портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах.

    Каванах отметила, что для запуска «Томагавков» требуются эсминцы с управляемыми ракетами, подводные лодки классов Ohio, Virginia и Los-Angeles или новая наземная система Typhon, передает ТАСС.

    По словам Каванах, Украина не располагает ни одним из указанных носителей и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшее время. Обозреватель также подчеркнула, что Tomahawk – это дорогостоящий и уникальный боеприпас, который США не смогут поставить Украине в достаточном количестве для достижения стратегического эффекта, даже если технические ограничения будут преодолены.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что Вашингтон рассматривает передачу ракет «Томагавк» странам НАТО для их возможной последующей отправки Киеву, однако финальное решение должен принять Дональд Трамп.

    Напомним, Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок этих ракет, но окончательного решения еще нет.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что появление ракет Tomahawk на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    2 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    WSJ: США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda
    WSJ: США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США обсуждают вариант передачи на Украину ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет с дальностью до 800 км, пишет Wall Street Journal.

    Возможность поставок пока обсуждается и не утверждена. Окончательного согласования по этому вопросу у Вашингтона нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что использование Украиной крылатых ракет Tomahawk не изменит военную ситуацию на фронте. Эксперты считают, что передача этих вооружений технически затруднительна, поскольку предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно.

    1 октября 2025, 14:41 • Новости дня
    Экс-глава USAID назвала пошлины США против Индии «единственным верным шагом Трампа»

    Пауэр назвала пошлины США против Индии единственным верным шагом Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель USAID Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) назвала введение США 25% тарифов против Индии из-за покупки российской нефти единственным удачным решением Дональда Трампа.

    Бывшая глава USAID Саманта Пауэр в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает санкции против Индии за покупку российской нефти, передает ТАСС.

    «Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп», – отметила Пауэр.

    По ее словам, при администрации Джо Байдена подобных мер не предпринималось, и она добавила, что такое давление, возможно, сдержит премьер-министра Индии Нарендру Моди от дальнейших закупок нефти у России.

    Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за отказа Нью-Дели снижать закупки нефти из России.

    Власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире.

    1 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков отметил особое внимание Кремля к заявлениям Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле подчеркнули, что подробно следят за всеми публичными высказываниями американского лидера Дональда Трампа и тщательно их анализируют для выработки позиций.

    Россия внимательно следит за заявлениями Дональда Трампа и тщательно их анализирует, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все заявления президента США рассматриваются с большим вниманием.

    «Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем», – заявил Песков в ходе брифинга. Представитель Кремля не стал уточнять, какие именно заявления имеют наибольшее значение для российских властей, однако дал понять, что любое высказывание американского лидера становится предметом изучения.

    Ранее в Кремле отмечали, что на фоне предвыборной гонки в США каждая позиция потенциальных лидеров вызывает интерес со стороны Москвы.

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.


    1 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете укрепления ВС России при поддержке мира

    Песков: Россия предпочитает укреплять свои ВС, оставаясь сторонницей мира

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предпочитает укрепление своих вооруженных сил, оставаясь сторонницей мира с открытостью к дипломатии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета о необходимости готовиться к войне для защиты мира, передает ТАСС.

    «Фраза «хочешь мира – готовься к войне», она не новая, она живет в истории и используется многими политиками», – заявил Песков.

    По его словам, Россия предпочитает укрепление своих вооруженных сил, оставаясь сторонницей мира с открытостью к дипломатии.

    Также он отметил, что Россия готова рассматривать любые варианты политического решения украинского кризиса, если это отвечает интересам поддержания мира.

    Ранее все высшие генералы и адмиралы США общим числом около 900 человек собрались на военной базе морской пехоты в Куантико.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведущей задачей американского военного ведомства становится ведение боев, подготовка к войне и победа.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена укреплять свои вооруженные силы для сохранения независимости и суверенитета страны.

    1 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил об утрате США влияния на мировую экономику

    Глава РФПИ Дмитриев заявил об утрате США влияния на мировую экономику

    Tекст: Дарья Григоренко

    США уже не определяют рост мировой экономики, сейчас главными драйверами глобального развития становятся Индия и Китай, заявил представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях заседания клуба «Валдай».

    Дмитриев отметил: «США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментарии [США], которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США». При этом он подчеркнул, что Россия наоборот наращивает сотрудничество с этими странами, передает ТАСС.

    Глава РФПИ также заявил, что Россия, Индия и Китай являются «центрами экономической силы». По мнению Дмитриева, укрепление связей между этими государствами открывает новые перспективы для развития мировой экономики.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что президент США пытается вытеснить российскую нефть с индийского рынка, чтобы усилить экспорт американских ресурсов.

    1 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп назвал поставки сои главной темой предстоящих переговоров с Си Цзиньпином

    Трамп: Главной темой переговоров с Си Цзиньпином станет соя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    Трамп сообщил, что американские фермеры, занимающиеся выращиванием сои, страдают из-за того, что Китай не закупает продукцию по «переговорным» причинам, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что власти США заработали значительные суммы на пошлинах и собираются использовать часть этих средств для поддержки фермеров. Он также подчеркнул, что предыдущий президент Джо Байден не обеспечил выполнение соглашения с Китаем о закупках американской сельхозпродукции, в том числе сои, на миллиарды долларов.

    «Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и соя станет главной темой обсуждения», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Трамп заявил, что обсуждение было очень продуктивным и включало такие темы, как торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине.

    1 октября 2025, 14:07 • Новости дня
    США приняли на рассмотрение предложения России по возобновлению авиарейсов

    Рябков: Россия настойчиво поднимает вопрос возобновления авиасообщения с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

    По его словам, это один из ключевых вопросов, находящихся в повестке межконсультационного взаимодействия между двумя странами, передает ТАСС.

    «Мы ставим этот вопрос (о возобновлении прямых авиарейсов) перед американцами настойчиво. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период», – заявил Рябков. Он также отметил, что «именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне».

    Кроме того, Рябков сообщил, что третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран точно пройдет до конца осени.

    В феврале МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    В сентябре Рябков сообщал, что Россия продолжает работу по восстановлению прямого авиасообщения с США, однако на данный момент соответствующего отклика от американских властей не поступало.

    1 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Посольство США ограничило обновление сайта из-за шатдауна

    Работа сайта посольства США в России ограничена из-за шатдауна

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатическое представительство США в Москве объявило об ограничении обновлений официального сайта на фоне частичной приостановки работы федерального правительства.

    Посольство США в России объявило об ограничении обновлений своего официального сайта из-за шатдауна федерального правительства, передает ТАСС.

    В заявлении дипмиссии говорится: «В связи с прекращением ассигнований обновления веб-сайта будут ограничены до полного возобновления работы».

    Шатдаун наступил после того, как республиканцы и демократы в Конгрессе США не сумели договориться по ряду статей бюджета. Федеральное правительство частично приостановило работу в полночь среды, что по московскому времени соответствует 7.00.

    Ограничения в работе сайта посольства будут действовать до возобновления полноценного финансирования всех федеральных органов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США начался шатдаун, в результате которого ожидаются массовые увольнения госслужащих.

    Военнослужащие США остались без зарплаты до согласования нового бюджета.

    Между тем политолог Малек Дудаков раскрыл причины шатдауна, объяснив их внутренними противоречиями в Конгрессе.

    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    Бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник
    Израиль перехватил суда приближающейся к Газе «Флотилии стойкости»
    На Украине решили переименовать копейки
    Роскачество зафиксировало мошенничество через нейросети с образами умерших
    Суд Москвы обратил в госсобственность имущество владельцев бренда «Кириешки»
    В России решили сузить места для парковки

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более, что многие факторы от падения нефтяных котировок до геополитики играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100 как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Призыв к России из Британии доказывает проигрыш британцев

    Министр обороны Великобритании Джон Хили публично пообещал, что Россия не победит в конфликте вокруг Украины. Однако, если сравнить это с прошлыми обещаниями Лондона, Россия в этом противостоянии побеждает, а Британию пора объявить проигравшей. В конечном итоге она проиграет еще больше. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

