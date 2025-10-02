Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении 85 украинских БПЛА ночью
В ночь на второе октября системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 85 украинских БПЛА над различными областями России, сообщили в Минобороны.
Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны, среди уничтоженных БПЛА 38 были перехвачены над Воронежской областью, 13 – над Крымом, 11 – над Белгородской областью. Еще десять дронов сбили над Саратовской областью, семь – над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской областью.
Два беспилотника удалось перехватить над Пензенской областью. В сообщении ведомства уточняется, что речь идет о дежурных средствах ПВО, отражавших атаку самолетного типа беспилотников. Других подробностей в министерстве не привели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о ликвидации 80 украинских беспилотников за ночь над регионами России. Военное ведомство также уничтожило 38 дронов за предыдущий день. На юге России специалисты рассказали о внедрении новых мер по защите автовокзалов от атак беспилотников.