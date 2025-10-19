Стало известно о введении плана «Ковер» в Пензе

Tекст: Ольга Иванова

Власти Пензенской области объявили о введении режима «Беспилотная опасность» на территории всего региона, об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что над рядом районов дополнительно введен план «Ковер». «На территории Пензенской области введен режим »Беспилотная опасность«, а над рядом районов – план »Ковер«», – отметил Мельниченко.

В целях безопасности граждан власти приняли решение временно ограничить работу мобильного интернета. О сроках снятия ограничений информации не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения на выполнение полетов.