Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Стало известно о введении плана «Ковер» в Пензе
В нескольких районах Пензенской области введен план «Ковер», а по всему региону действует режим беспилотной опасности с ограничением мобильного интернета.
Власти Пензенской области объявили о введении режима «Беспилотная опасность» на территории всего региона, об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, передает РИА Новости.
Он уточнил, что над рядом районов дополнительно введен план «Ковер». «На территории Пензенской области введен режим »Беспилотная опасность«, а над рядом районов – план »Ковер«», – отметил Мельниченко.
В целях безопасности граждан власти приняли решение временно ограничить работу мобильного интернета. О сроках снятия ограничений информации не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения на выполнение полетов.