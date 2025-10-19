Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
В Крыму решили снять кино о скифском золоте
Проект приключенческого фильма, посвященного истории вывезенной коллекции скифского золота, находится на стадии завершения сценария и обсуждения с режиссерами, сообщил президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
Работа над новым художественным фильмом о судьбе скифского золота ведется в Крыму, передает РИА «Новости». Паллер сообщил агентству, что лента будет основана на реальных событиях, связанных с коллекцией, вывезенной из крымских музеев для экспозиции в Европе.
Паллер уточнил: «Мы работаем над созданием приключенческого художественного фильма, основанного на реальных событиях, о скифском золоте. В данный момент завершается работа над сценарием, ведутся переговоры с ведущими российскими режиссерами».
Сюжет фильма строится вокруг коллекции скифского золота, которую крымские музеи передали для выставки в европейских музеях, однако экспонаты до сих пор не были возвращены, несмотря на судебные разбирательства. Сценарий фильма пишет Даниил Азаров, креативным продюсером выступает российский писатель-фантаст Алексей Гравицкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму допустили возможность продажи скифского золота коллекционерам на Украине. Эксперты предупреждали, что скифское золото на Украине может исчезнуть. Власти Крыма решили воспрепятствовать продаже скифского золота на черном рынке.