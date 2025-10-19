Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.21 комментарий
Силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над 12-ю регионами России
Минобороны доложило в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над 12-ю регионами России.
«В период с 23.00 18 октября до 07.00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были ликвидированы над территорией Самарской области, 11 – сбиты над Саратовской областью, по пять БПЛА сбиты над Ростовской и Воронежской областями, еще три беспилотника нейтрализовали над территорией Республики Крым.
По два БПЛА уничтожили над Брянской и Липецкой областями и по одному беспилотнику сбили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.