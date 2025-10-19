Силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над 12-ю регионами России

Tекст: Ирма Каплан

«В период с 23.00 18 октября до 07.00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были ликвидированы над территорией Самарской области, 11 – сбиты над Саратовской областью, по пять БПЛА сбиты над Ростовской и Воронежской областями, еще три беспилотника нейтрализовали над территорией Республики Крым.

По два БПЛА уничтожили над Брянской и Липецкой областями и по одному беспилотнику сбили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.