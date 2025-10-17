Египет объяснил отсутствие России на саммите мира по Газе

Tекст: Вера Басилая

Россия была приглашена на саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты во время брифинга в Нью-Дели, передает ТАСС. По его словам, сроки подготовки встречи были сжатыми, что повлияло на участие ряда стран.

По его словам, Россия, а также Китай были приглашены, их поддержка прав палестинцев ценна, игнорировать такие крупные страны Египет не мог.

Дипломат добавил, что Египет регулярно взаимодействует с главами внешнеполитических ведомств России и Китая, подчеркивая их значимость в решении палестинского вопроса.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе. Он также призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.