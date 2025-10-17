  • Новость часаЗеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп: «Томагавки» нужны США, нельзя истощать запас
    В России назвали почерком нацистов удар ВСУ по военкорам
    Слова Трампа после разговора с Путиным удивили украинскую делегацию
    Британский политик Фарадж пообещал сбивать российские самолеты
    Politico: ЕС хочет привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    0 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    5 комментариев
    17 октября 2025, 08:39 • Новости дня

    Египет объяснил отсутствие России на саммите мира по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин получили приглашения на саммит по Газе, но время на подготовку к мероприятию оказалось весьма ограниченным, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    Россия была приглашена на саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты во время брифинга в Нью-Дели, передает ТАСС. По его словам, сроки подготовки встречи были сжатыми, что повлияло на участие ряда стран.

    По его словам, Россия, а также Китай были приглашены, их поддержка прав палестинцев ценна, игнорировать такие крупные страны Египет не мог.

    Дипломат добавил, что Египет регулярно взаимодействует с главами внешнеполитических ведомств России и Китая, подчеркивая их значимость в решении палестинского вопроса.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе. Он также призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    Комментарии (15)
    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Комментарии (5)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    «Лента.ру»: Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана
    @ Табылды Кадырбеков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многокилометровые очереди из фур скопились на контрольно-пропускных пунктах Казахстана, это связано с усилением таможенного досмотра товаров, которые подпадают под антироссийские санкции.

    С середины сентября на границах Казахстана с Россией и Китаем образовались многокилометровые очереди грузовых автомобилей, причиной стало ужесточение таможенного досмотра и проверка товаров на принадлежность к санкционным, пишет «Лента.ру».

    Ситуация усугубилась в начале октября из-за закрытия КПП на границе с КНР в связи с праздниками и нехваткой бланков разрешений.

    Соучредитель «Сервисной Логистической Компании» Дмитрий Аржаных заявил, что очереди стали накачиваться, и границы «превратились в огромные пробки».

    Проблема обсуждается правительствами России и Казахстана, а также в Евразийской экономической комиссии.

    Напомним, в конце сентября минтранс Казахстана сообщал, что большое число грузовиков образовало очереди на некоторых пограничных пунктах между Казахстаном и Россией из-за усиления контроля.

    Комментарии (10)
    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    Комментарии (11)
    16 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем

    Песков: Кремль опирается на официальные заявления Нью-Дели и Пекина по нефти

    Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва считает определяющими официальные заявления Индии и Китая о закупках российской нефти, а не сообщения третьих стран или высказывания западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о позиции Нью-Дели.

    «Ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление», – заявил Песков.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что российская нефть продолжит поступать в Индию несмотря на давление со стороны США.

    Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом для Индии в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин отвергает любые формы давления и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    МИД Китая поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    МИД Китая поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое ведомство Китая выразило солидарность с позицией национальных авиаперевозчиков, выступающих против планов США запретить полеты над Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Внешнеполитическое ведомство Китая выразило солидарность с протестом национальных авиакомпаний против предложения Минтранса США запретить пересекать их самолетам воздушное пространство РФ во время полетов в Соединенные Штаты или из них, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул на брифинге, комментируя намерения американской стороны, что Китай поддерживает свои компании в защите их законных прав и интересов.

    Ранее администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через российскую территорию.

    Инициатива США связана с неравными условиями для авиаперевозчиков.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях своей политики.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России

    Китай выразил протест Британии из-за санкций против перевозчиков нефти

    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти сделали Великобритании серьезное предупреждение по поводу введения санкций в отношении китайских перевозчиков российской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Китай выразил серьезное недовольство новыми санкциями Британии против перевозчиков российской нефти, передает ТАСС.

    Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, власти Китая уже сделали Лондону жесткое представление по этому вопросу.

    Он отметил, что Пекин считает подобные меры недопустимыми вмешательством во взаимодействие между китайскими и российскими компаниями. Линь Цзянь подчеркнул, что нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны страдать из-за подобных шагов Британии.

    Ранее власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 20:10 • Новости дня
    Авиакомпании Китая выступили против запрета полетов через Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие китайские авиаперевозчики – China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines – официально выступили против предложения администрации Дональда Трампа запретить им использовать воздушное пространство России на рейсах в США и обратно.

    Компании считают, что принятие такого решения еще больше нарушит уже ограниченное авиасообщение между двумя странами, создаст серьезные проблемы для пассажиров и противоречит общественным интересам, передает РИА «Новости».

    По оценке China Southern Airlines, необходимость менять билеты коснется не менее 2,8 тыс. пассажиров, запланировавших полеты в ноябре и декабре, что может сорвать их праздничные планы.

    Air China назвала цифру в 4,4 тыс. пассажиров, чьи права и интересы будут затронуты в период Дня благодарения и Рождества.

    Авиаперевозчики просят министерство транспорта США сохранить возможность выполнения текущих рейсов, чтобы удовлетворить потребности пассажиров обеих стран.

    Ранее Пекин призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики, комментируя идею запрета перелетов китайских авиакомпаний над Россией.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Британия обвинила Китай в «крупномасштабной шпионской операции»
    Британия обвинила Китай в «крупномасштабной шпионской операции»
    @ NEIL HALL/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательные службы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии, сообщает Politico.

    Заместитель советника по нацбезопасности Британии Мэттью Коллинз в письменных показаниях для прокуратуры утверждал, что разведслужбы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии. Он отметил, что информация, переданная двумя обвиняемыми, могла быть полезна Китаю напрямую или косвенно, пишет Politico.

    Коллинз подчеркнул, что действия обвиняемых были «предосудительны для безопасности или интересов Великобритании». В то же время он заявил, что страна стремится к «позитивным отношениям» с Китаем и придерживается подхода, предполагающего сотрудничество, конкуренцию и противодействие по вопросам нацбезопасности.

    Обвиняемые Кристофер Кэш и Кристофер Берри отрицали передачу конфиденциальных данных агенту китайской разведки в 2021–2023 годах. В прошлом месяце прокуратура неожиданно сняла обвинения из-за невозможности получить подтверждающие материалы от правительства, что вызвало политическую дискуссию.

    Власти Британии были вынуждены опубликовать свидетельства Коллинза в ответ на критику в адрес правительства по поводу ведения дела. В последнем заявлении Коллинз вновь указал на высокую способность китайских спецслужб и угрозу экономике и демократическим институтам страны.

    Ранее в 2024 году ЦРУ и МИ-6 предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России и Китая.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 08:27 • Новости дня
    Турция добилась изменений в документе по урегулированию в Газе

    Турция настояла на изменении формулировок совместного документа по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Турция добилась внесения правок в текст совместного документа по урегулированию ситуации в секторе Газа, спор произошел из-за одного слова, сообщает турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турция добилась внесения изменений в текст совместного документа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую проправительственную газету Hurriyet.

    Переговоры по формулировкам продолжались до последней минуты саммита. Всеобъемлющий документ для мирного урегулирования конфликта подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Турции, Египта и Катара.

    Колумнист издания Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам, сообщил, что переговоры по тексту продолжались до последних 15 минут, но вскоре возник кризис из-за одного слова.

    В итоге, по настоянию Анкары, одно слово было удалено из текста, а другое, предложенное Турцией, – включено. При этом, о каком именно выражении идет речь, не уточняется.

    Ранее Анкара настояла на недопустимости присутствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на саммите по Газе.

    Несколько других стран-участников встречи поддержали ее позицию. Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Комментарии (1865)
    14 октября 2025, 22:50 • Новости дня
    Израиль отказался открывать КПП «Рафах» из-за ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за нарушений со стороны ХАМАС договоренностей по выдаче тел погибших израильтян, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт не будет, заявила израильская сторона.

    Политические силы приняли рекомендацию оборонного ведомства и решили ввести санкции против ХАМАС в связи с их нарушением своих обязательств по возвращению тел заложников.

    «Среди прочих мер, контрольно-пропускной пункт «Рафах» завтра не откроется для выезда жителей Газы, как это предусмотрено соглашением, и поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет сокращен», – приводит портал Ynet решение Израиля.

    Напомним, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США  предоставили ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий. В Израиле заявили, что возвращение граждан страны, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил разоружить ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС принудительным разоружением, если оно самостоятельно не выполнит свои обязательства.

    Американский лидер сделал это заявление журналистам в Белом доме, выступая на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем, передает РИА «Новости».

    «Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет – мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», – сказал Трамп.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге
    Зеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    Экс-советнику Трампа Болтону предъявили обвинения в США
    В Финляндии осудили слова «еще одного психопата» Мерца о России
    ЕС резко увеличил импорт российских удобрений вопреки пошлинам
    Жители Одессы испугались массовых поисков пророссийских подпольщиков
    Умер один из основателей группы Kiss

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря

    «Турция отличается от терпеливой Германии, а президент Эрдоган – от «обиженной ливерной колбасы» Олафа Шольца» – такими словами эксперты описывают реакцию Анкары на возможную диверсию против «Турецкого потока», подготовкой которой занимаются Британия и Украина. Эксперты отмечают, что хотя ссора с Турцией отразится негативно на Украине, ЕС и Британии, вероятность безрассудного решения не исключена. Рискнут ли Лондон и Киев повторить операцию, реализованную на «Северных потоках»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации