  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой модели
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
    Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    28 комментариев
    17 октября 2025, 08:08 • Новости дня

    Марочко сообщил о переброске обороны ВСУ из-под Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины начали поэтапную переброску первой линии обороны с позиций южнее Северска в Донецкой народной республике из-за продвижения российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские подразделения первой линии обороны отступают из-под Северска Донецкой Народной Республики из-за наступления российской армии, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование вынуждено передислоцировать своих военнослужащих с ряда передовых позиций на участке Звановка – Васюковка южнее Северска. Марочко уточнил: «Поэтапная переброска первой линии обороны вооруженных формирований Украины протяженностью около 10 км вызвана усилившимися обстрелами и успехами наших войск в данном районе».

    Эксперт отметил, что из-за передвижения украинских подразделений так называемая серая зона у населенного пункта Федоровка выросла до 3 км. В результате российские силы продолжают расширять контроль в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    16 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам газовой энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.

    Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.

    Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.

    Комментарии (17)
    16 октября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку украинского ЗРК «Пэтриот»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены кабина управления и пусковая установка американского ЗРК «Пэтриот» (Patriot) и радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 278 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотников, 633 ЗРК, 25 533 танка и других бронемашин, 1 602 боевые машины РСЗО, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За день до этого они поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 09:29 • Новости дня
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    @ Ethan Swope/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных взрывов в Полтавской области была нарушена работа энергетических объектов, что привело к полной остановке газодобычи в регионе, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на энергокомпанию «ДТЭК».

    Энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на данные издания «Общественное» и энергокомпанию «ДТЭК».

    Сообщается, что в результате происшествия была полностью остановлена работа объектов газодобычи в регионе.

    Минувшей ночью и утром в Полтавской области объявляли воздушную тревогу. Также поступали сообщения о взрывах, произошедших в разных районах области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины создали скрытые аккумуляторные парки для поддержания энергосистемы в случае новых атак. Министерство энергетики на Украине сообщило о повреждениях ключевых объектов инфраструктуры из-за взрывов. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики на Украине.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    Комментарии (10)
    16 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 05:08 • Новости дня
    Прошунин сообщил о ракетной атаке и работе ПВО в Сочи
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи задействованы средства противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил глава города Андрей Прошунин.

    «В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Горожанам и гостям города настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и строго соблюдать все меры безопасности. Прошунин особо подчеркнул, что людям, проживающим рядом с береговой линией, следует оставаться «в глухих помещениях без остекления» и не выходить на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США

    Трамп: США самим нужны ракеты Tomahawk

    @ Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракеты Tomahawk требуются самим США, нельзя истощать ресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет, заявил: «Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk». Он заверил, что у США таких ракет «много». «Но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский президент уточнил, что этот вопрос он обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Путину во время разговора не понравилась идея передачи Tomahawk: «Я действительно сказал: «Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч Tomahawk?» Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась». Трамп заявил, что Tomahawk являются «невероятно разрушительным оружием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Трамп говорил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово. В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный».

    Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты.

    Комментарии (4)
    17 октября 2025, 05:30 • Новости дня
    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Объявление президента США Дональда Трампа о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стало неожиданностью для прибывшей в США украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, пишет Axios.

    В сообщении Axios отмечается, что Зеленский отправился в Вашингтон в четверг вечером в приподнятом настроении, рассчитывая на поддержку США, в том числе в вопросе возможных поставок крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС.

    Однако, как говорится в статье, «вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» украинская делегация «была удивлена» заявлением Трампа о телефонном разговоре с Путиным и договоренностью о встрече «в Венгрии – самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».

    По данным портала, во время пребывания в США Зеленский собирается провести переговоры с руководителями ведущих американских оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в четверг вечером. Трамп заявил, что встреча с Путиным состоится в Будапеште. Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме назначены на пятницу.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:07 • Новости дня
    Полуслепой солдат ВСУ раскрыл детали мобилизации на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский пленный Виталий Турницкий признался, что оказался на передовой из-за принудительной мобилизации, несмотря на почти полное отсутствие зрения.

    Турницкий, взятый в плен российскими бойцами, поделился подробностями своей мобилизации, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что сотрудники военкомата задержали его по пути в магазин, когда он направлялся за чипсами, и принудительно отправили в армию, несмотря на инвалидность второй группы и почти полную потерю зрения.

    Турницкий отметил: «У меня плохое зрение. Я ничего не вижу. На ВАК в военкомате выяснилось, что один глаз видит на 8%, второй – на 15%. Но я не проходил полноценную медкомиссию. Только с глазами к врачу зашел. Это они (сотрудники военкомата) за меня прошли всю комиссию».

    Пленный рассказал, что был уверен в своей негодности к службе из-за возраста и инвалидности, но сотрудники военкомата оформили документы за него. Он оказался на передовой без соответствующего медицинского обследования.

    Турницкий также описал тяжелые условия жизни на Украине, отметив резкий рост цен на продукты. По его словам, даже маленькая буханка хлеба стоит 22 гривны, что в пересчете составляет около 40 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкомы на Украине избили мужчину, пытавшегося защитить своего брата-инвалида от мобилизации. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что на фронт отправляют не только инвалидов, но и погибших. Военнослужащие ВСУ также привлекали инвалидов к рытью окопов на запорожском направлении.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 22:24 • Новости дня
    Гладков сообщил о серьезных повреждениях в энергетике в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезные повреждения энергетической инфраструктуры произошли в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Мы понимаем, что угроза атак со стороны противника на энергетику, она не просто есть, у нас повреждения достаточно серьезные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации», – заявил Гладков во время прямой линии в соцсетях.

    Он добавил, что снабдить генераторами всех жителей за счет бюджета невозможно, так как только в приграничных муниципалитетах насчитывается почти 200 тыс. домохозяйств, передает РИА Новости.

    Губернатор подчеркнул, что опасность касается не только приграничных районов, но и всей территории области. В связи с этим главам всех муниципальных образований поручено провести обходы и проверить наличие резервных генераторов в индивидуальных жилых домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов ВСУ подстанций в Рыльске и слободе Белой Курской области были повреждены электросети и газовая труба. Часть Запорожской области на прошлой неделе также оставалась без электроснабжения после атаки ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Политолог: Трамп лишь риторически поддержит идею об украинском контрнаступлении

    Политолог Козюлин: США пытаются отмежеваться от военной и финансовой помощи Украине

    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы оказывать поддержку контрнаступлению Украины. Вашингтон последовательно перекладывает эту ответственность на плечи Европы. К тому же, опыт вторжения ВСУ в Курскую область показал, что организация наступательных операций дается Киеву с трудом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «На самом деле, слова Трампа о его готовности обсудить контрнаступление Украины с Владимиром Зеленским не особо выделяются на фоне других многочисленных речей президента США. В них не прозвучало главного: информации о мерах Штатов в поддержку ВСУ», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Вашингтон в настоящее время пытается максимально отдалиться от военной и финансовой помощи Киеву. Соответственно, даже разговор о планах по контрнаступлению не должен сыграть огромной роли в развитии данной ситуации. Задача Трампа – просто выслушать Зеленского и покивать головой в ответ на его предложения», – акцентирует он.

    «То есть глава Белого дома сведет весь разговор к формуле: «если можете – делайте». Тем не менее, вполне вероятно, что этого Украине будет достаточно. В конечном счете, сейчас главным источником финансирования страны является ЕС, а такое «молчаливое» способно легитимировать потенциальные действия ВСУ в глазах всего Запада», – продолжил эксперт.

    «Что касается самих возможностей Украины, то в настоящий момент их стоит считать довольно ограниченными. Курская авантюра показала, что наш противник способен на организацию внезапных прорывов. Но самое сложное начинается только потом», – говорит собеседник.

    «Необходимо наладить логистическое сообщение, выстроить постоянные каналы пополнения резервов. И, судя по операции в российском приграничье, у Украины с этим большие проблемы. Кроме того, сейчас в ВСУ острая нехватка людей, особенно рядовых. Конечно, мобилизационный потенциал страны еще не исчерпан, но качественных решений, способных расширить призыв, пока принято не было», – отмечает он.

    «Нельзя забывать и о том, что в настоящее время инициатива на поле боя принадлежит России. Именно мы диктуем направление основных сражений. Подобное поведение ВС РФ подкреплено сильным присутствием на всей протяженности линии фронта. В подобных условиях контрнаступления становится крайне сложной задачей для Украины», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    В ООН прокомментировали гибель военкора Зуева в результате атаки дрона ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Гибель военкора Ивана Зуева в результате атаки дрона ВСУ стала примером того, какую высокую цену платят журналисты, освещая конфликты, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    «Эта смерть – еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», – приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Военкор РИА «Новости» Юрий Войткевич получил тяжелое ранение и был прооперирован.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 22:39 • Новости дня
    Орбан сообщил о подготовке к мирному саммиту США – Россия

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом и заявил о работе над проведением мирного саммита между Россией и США.

    «Я только что закончил разговор по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту Россия – США идет полным ходом», – заявил Орбан в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Он также назвал Венгрию «островком мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой американского государства Дональдом Трампом. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который, с большой вероятностью, пройдет в столице Венгрии.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:04 • Новости дня
    В Узбекистане осудили местного жителя за службу в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жителя Джизакской области Узбекистана, участвовавшего в спецоперации на стороне России, признали виновным в наемничестве, наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

    Мужчина признан виновным по статье о наемничестве и по части о подделке документов. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, в 2023 году осужденный выехал в Россию на заработки, но из-за финансовых проблем заключил контракт с Минобороны России. Он проходил службу водителем, занимался доставкой топлива, продовольствия и одежды.

    В боевых действиях он не участвовал. В мае 2024 года он получил гражданство России, купил квартиру и устроился на стройку, но затем вновь заключил контракт с Минобороны и был направлен на охрану от беспилотников.

    После месяца службы мужчина обратился в военный госпиталь в Москве, а затем вернулся в Узбекистан, где был задержан. По данным следствия, он повредил свой загранпаспорт и получил российское гражданство, не уведомив официальные органы Узбекистана о выходе из гражданства страны.

    Ранее в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшего в боевых действиях на стороне России против Украины. Еще раньше в этой же стране жителя Наманганской области осудили на два года за то, что подписал контракт с Минобороны России и ремонтировал военную технику в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Дроны ВСУ атаковали рейсовый автобус в Ракитянском районе и частный дом в Грайворонском округе.

    В селе Илек-Кошары Ракитянского района FPV-дрон атаковал рейсовый автобус, передает ТАСС. Ранения получили три человека: водитель и две пассажирки. По данным медиков, у мужчины множественные осколочные ранения головы и руки.

    У одной женщины диагностирована минно-взрывная травма и ранения руки, у второй – осколочные ранения головы, руки и спины. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, само транспортное средство получило повреждения.

    Еще один инцидент произошел в селе Гора-Подол Грайворонского округа, где беспилотник ударил по частному домовладению. Пострадала женщина, у нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Всех пострадавших доставят для дальнейшего лечения в городскую больницу № 2 Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось об атаках на город Шебекино, где были повреждены автомобили и строения, а также на село Красный Октябрь, где дрон ударил по автомобилю, ранив водителя. Атаки украинских дронов происходят и в других регионах: в Каховском округе Херсонской области FPV-дрон уничтожил грузовик, ранив водителя.

    Комментарии (0)
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали
    CAS впервые признал санкции против россиян в спорте дискриминационными
    Слуцкий предложил запретить езду на электросамокатах по тротуарам

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

