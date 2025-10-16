Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...2 комментария
Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был хорошим и продуктивным, сообщили в Белом доме.
«Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News, передает ТАСС.
В четверг американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что в настоящий момент ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа.