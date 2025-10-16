Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре Путина и Трампа

Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.

«Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.

В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.