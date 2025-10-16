  • Новость часаБелый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре Путина и Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой автомобильной марки
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    Путин назвал объемы роста мирового спроса на нефть в 2025 году
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    Рособрнадзор назвал дату старта ОГЭ-2026
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    27 комментариев
    16 октября 2025, 20:25 • Новости дня

    Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре Путина и Трампа

    Белый дом: Телефонный разговор Путина и Трампа был хорошим и продуктивным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был хорошим и продуктивным, сообщили в Белом доме.

    «Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News, передает ТАСС.

    В четверг американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что в настоящий момент ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа.

    16 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергокомпаний, возникающие при реализации мероприятий по устранению энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на потребителей.

    Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.

    «Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

    Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.

    В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    Комментарии (30)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (27)
    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    Комментарии (15)
    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (27)
    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    Комментарии (11)
    16 октября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, назвал глупостью и сравнил с выражением «купил билет и не поехал» отказ западных компаний от обслуживания российского топливно-энергетического комплекса.

    Комментируя уход западных компаний с российского рынка ТЭК, Путин отметил, что для них Россия была одним из основных рынков сбыта высокотехнологичной продукции, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отказа от сотрудничества с Россией европейские компании становятся нерентабельными, они теряют сотрудников и технологии. При этом, подчеркнул президент, российские специалисты наращивают компетенции и становятся технологическими лидерами, поскольку внутренний рынок позволяет производить продукцию с хорошей рентабельностью.

    В результате партнеры по всему миру, которые раньше закупали оборудование в Европе, теперь все чаще обращаются к российским компаниям. «Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал на зло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», – заключил Путин.

    Ранее Путин сообщил о запуске процессов достижения технологического лидерства в ТЭК.

    Он заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций.

    Комментарии (5)
    15 октября 2025, 21:22 • Новости дня
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ответил на домыслы в СМИ, распространенные «информированными источниками» издания Middle East Eye, о намерении дипломата покинуть администрацию президента после мирового соглашения по Газе, назвав это фейком, который стоит тут же забыть.

    «Эта история – на 100% фейк и должна быть опровергнута немедленно! Я постоянно удивляюсь, откуда так называемые журналисты берут столь смехотворную чушь», –  приводит текст поста Уиткоффа в соцсети Х портал BreakingTheNews.

    По словам Уиткоффа, он вовлечен в мирный процесс больше, чем когда-либо и продолжит «с гордостью служить» президенту США Дональду Трампу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британское издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированный источник писало, что Уиткофф планирует покинуть администрацию президента Трампа, чтобы больше времени уделять личному делу.

    При этом в Кремле отметили, что опыт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, проявившийся на Ближнем Востоке, может помочь поиску решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, вероятно, уже проходит, сообщил журналист телеканала CBS News Аарон Наварро.

    Наварро, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласно планам, разговор между лидерами проходит сейчас, передает ТАСС.

    «Телефонный разговор президента Трампа с российским президентом Путиным, согласно планам, проходит сейчас», – написал он.

    Ранее портал Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг. В августе лидеры провели телефонный разговор, который продлился 40 минут.

    Комментарии (5)
    16 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о росте газификации России до 75%

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние пять лет в России построили около 100 тыс. километров газораспределительных сетей, что позволило довести уровень газификации страны почти до 75%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

    Президент отметил активное увеличение внутреннего потребления газа, в том числе за счет новых газохимических предприятий, строящихся в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, усилия сконцентрированы и на обеспечении газом городов и поселков, передает Telegram-канал Кремля.

    Он подчеркнул: «Мы наращиваем внутреннее потребление газа, в том числе на газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке России, увеличиваем снабжение голубым топливом наших городов и поселков». Путин уточнил, что за последние пять лет было построено около 100 тыс. км газораспределительных сетей.

    В результате уровень газификации страны достиг примерно 75%, и этот показатель, по словам президента, продолжит расти. Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии программы социальной газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что за последние четыре года к трубопроводному газу подключили почти миллион домовладений благодаря программе социальной газификации. Это позволило повысить уровень газификации страны.

    Комментарии (12)
    16 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин заявил о росте экспорта газа после подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что несмотря на подрыв «Северных потоков», поставки российского газа начали расти благодаря переориентации на другие рынки.

    Как передает ТАСС, Владимир Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что подрыв «Северных потоков» и отказ ряда европейских стран от российского газа только ускорили смену направления экспорта голубого топлива.

    «Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных ‘Северных потоков’ отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭК. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт поначалу сократился, но затем вновь начал расти. Он еще и не восстановился в полном объеме, но рост абсолютно очевидный», – отметил президент.

    Путин подчеркнул, что демарш Евросоюза лишь ускорил переориентацию поставок в пользу более перспективных и ответственных покупателей, которые действуют исходя из собственных национальных интересов. По его словам, сейчас российский газ поступает преимущественно в те государства, которые ведут себя рационально и прагматично.

    Глава государства также указал, что на мировом газовом рынке изменились цепочки поставок по объективным причинам. В частности, растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, тогда как в Европе спрос все еще ниже уровня 2019 года. Путин пояснил, что это связано со снижением промышленного производства в европейских странах, из-за чего потребность в энергоносителях уменьшается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что Россия остается надежным экспортером газа и продолжает наращивать внутреннее потребление.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз потерял 1,3 трлн евро из-за отказа от российского газа.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в данный момент, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», – написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Этот диалог лидеров стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске.

    Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался. Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин спрогнозировал еще долгое использование машин на бензине
    Путин спрогнозировал еще долгое использование машин на бензине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что бензиновые автомобили останутся востребованными еще длительное время на фоне медленного перехода на альтернативные двигатели.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что люди продолжают активно пользоваться автомобилями на бензине и будут делать это еще долго, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что основными факторами роста потребления нефтепродуктов остаются развитие нефтехимии и транспортный сектор. По его словам, динамика развития нефтехимии опережает темпы мирового ВВП.

    Президент отметил, что планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания реализуются медленнее, чем предполагалось ранее. «Ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия обладает способностью и дальше наращивать объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+.

    Новак также отметил, что в энергетике на смену диверсификации поставок приходит тенденция формирования энергетических крепостей.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 104 млн баррелей в сутки

    Tекст: Вера Басилая

    Мировой спрос на нефть в текущем году прогнозируется на уровне 104,5 млн баррелей в сутки, что превысит прошлогодние показатели, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил о значительном росте мирового спроса на нефть, передает ТАСС.

    «Мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году», – указал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в создании «искусственной ломки» мировой энергетики.

    Путин также заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели заявил, что Россия обладает потенциалом для дальнейшего наращивания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    Комментарии (4)
    Главное
    Россия намерена привлечь ОЗХО для расследования применения химоружия Киевом
    Стоимость золота на бирже поставила новый исторический рекорд
    Власти Кубани сочли небезопасным запуск парома из Турции в Сочи
    Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали
    Патриарх: Меньше надо думать об апокалипсисе, больше – о спасении души
    Лукашенко пошутил об очередях на заправках в Белоруссии
    CAS впервые признал санкции против россиян в спорте дискриминационными

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации