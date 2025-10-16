Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Путин поручил создать цифровую систему управления энергетикой регионов
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели указал на необходимость разработки современной цифровой системы управления энергетикой для федеральных округов страны.
По его словам, правительство России и региональные власти должны подготовить топливно-энергетические балансы для всех федеральных округов, передает ТАСС.
Путин заявил: «Прошу правительство определить место топливно-энергетических балансов в системе стратегических документов страны. Вместе с коллегами из регионов подготовить балансы для всех федеральных округов России и на их основе сформировать современную систему цифрового управления энергообеспечением регионов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства по соглашению ОПЕК+ для балансировки мирового нефтяного рынка.