Торговая сеть 7-Eleven захотела зарегистрировать новые товарные знаки в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Сеть магазинов 7-Eleven подала в Роспатент заявки на регистрацию новых товарных знаков для производства, реализации продукции и предоставления различных услуг, передает РИА «Новости». Среди заявленных направлений – продукты питания, напитки, а также услуги виртуальных ресторанов и кафетериев.

В базе Роспатента уже имеются зарегистрированные логотипы 7-Eleven, один из которых актуален до 2032 года. Новые заявки свидетельствуют о намерении компании расширить присутствие на российском рынке и укрепить юридическую защиту своих брендов.

Компания ранее не раз регистрировала свои товарные знаки в России, что позволяет ей развивать бренд и запускать новые сервисы.

Ранее швейцарский холдинг Richemont International увеличил число заявок на регистрацию товарных знаков в России до 31 в 2025 году.

Американская компания Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака «Microsoft 365» в России.