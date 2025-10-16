Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.0 комментариев
Торговая сеть 7-Eleven захотела зарегистрировать новые товарные знаки в России
Американская компания 7-Eleven намерена расширить присутствие на российском рынке, подав заявки на регистрацию новых товарных знаков для продажи продукции и предоставления услуг, включая виртуальные рестораны.
Сеть магазинов 7-Eleven подала в Роспатент заявки на регистрацию новых товарных знаков для производства, реализации продукции и предоставления различных услуг, передает РИА «Новости». Среди заявленных направлений – продукты питания, напитки, а также услуги виртуальных ресторанов и кафетериев.
В базе Роспатента уже имеются зарегистрированные логотипы 7-Eleven, один из которых актуален до 2032 года. Новые заявки свидетельствуют о намерении компании расширить присутствие на российском рынке и укрепить юридическую защиту своих брендов.
Компания ранее не раз регистрировала свои товарные знаки в России, что позволяет ей развивать бренд и запускать новые сервисы.
Ранее швейцарский холдинг Richemont International увеличил число заявок на регистрацию товарных знаков в России до 31 в 2025 году.
Американская компания Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака «Microsoft 365» в России.