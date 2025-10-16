Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Песков обвинил Рютте в невежестве после слов о российских военных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления генсека НАТО Марко Рютте о российских военных, подчеркнув его неосведомленность и недопустимость подобных оценок.
Песков заявил, что генеральный секретарь НАТО Марко Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России, именно незнание привело Рютте к оскорбительным высказываниям в адрес российских военных.
Песков отметил: «Оскорбления Рютте в адрес российских летчиков и моряков говорят о том, что он ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил».
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военные возможности Москвы переоценены.
Он сказал, что альянс не боится возможных провокаций и может в любой момент «сбить русских». Рютте отметил, что НАТО предпочитает действовать сдержанно и аккуратно выводить самолеты из воздушного пространства.
Депутат Госдумы Андрей Колесник указал, что российские военные могут опровергнуть утверждения Рютте о том, что они «не умеют управлять истребителями и бросать якоря», однако большинству гражданского населения европейских стран НАТО это не понравится.