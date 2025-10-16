Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
В России решили разработать план технологического развития строительной отрасли
В России появится комплексный план технологического развития строительной отрасли до 2030 года, включающий переход на цифровые решения. Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о доступности жилья, сообщает пресс-служба кабмина.
О разработке комплексного плана технологического развития строительной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2036 года сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.
В сообщении отмечается: «В России будет разработан план технологического развития строительной отрасли на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года с учетом перехода на цифровые решения и повышения производительности труда».
Минстрою, Минэкономразвития, Минцифры, а также ДОМ.РФ и Фонду развития территорий поручено подготовить и представить план в правительство до 1 декабря.
Кроме того, дан отдельный блок поручений, направленных на создание оптимальных условий налогообложения для строительного бизнеса. Минфин, совместно с Минэкономразвития и Минстроем, до 1 ноября рассмотрит предложения по учету расходов на инфраструктуру при расчете налога на прибыль застройщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подчеркнул важность льготной ипотеки для социальной поддержки граждан и стимулирования экономики. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил снижение темпов ввода жилья в стране. Министерство финансов направило более 160 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья.