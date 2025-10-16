Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Председатель парламента Грузии: Представители Евросоюза плюнули нам в душу
Представители Евросоюза «плюнули в наши души», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы представителям Евросоюза из разных стран доверились, открыли двери, сердца и души, воевали за них... Вместо того, чтобы это оценить, они тут устраивают свержения, плюют нам в души», – сказал он телекомпании «Рустави-2».
«Они решили, что раз мы им открыли двери, то могут входить в наши дома и перестраивать их на свой вкус», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.
По словам Шалвы Папуашвили, «это большой урок для народа Грузии».
«Они хотят посадить сюда своих людей, смотря на все это хладнокровно, слова не скажут, что переживают за происходившее (попытку государственного переворота 4 октября), – заявил председатель парламента Грузии. – В тот день пострадало 25 прлицейских, двое из них тяжело, и никто (из ЕС) не справился о них».
По его словам, аккредитованные в Грузии послы стран ЕС «даже не поинтересовались, что случилось с полицейскими по вине тех, кого они гладили по головке».
«Это самое обидное, как они плюнули в наши души», – отметил он.