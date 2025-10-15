В Воронеже обсудили развитие институтов гражданского общества

Пленарное заседание форума «Сообщество» прошло в Воронеже

Tекст: Валерия Городецкая

Заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник отметил, что проведение форума стало возможным благодаря активности воронежской команды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он подчеркнул, что опыт работы региональной палаты важен для всего Центрального федерального округа и пригласил участников на итоговый форум в Москве, который пройдет 31 октября и 1 ноября.

В приветственном адресе губернатора Воронежской области Александра Гусева говорится, что члены региональной Общественной палаты вовлечены в решение социально значимых задач – от развития дошкольного образования до контроля обновления инфраструктуры летних лагерей.

Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев отметил значение форума как площадки для обсуждения вызовов, стоящих перед регионом, и выразил уверенность, что обращение к духовному и культурному наследию станет основой для дальнейшего развития.

В ходе заседания также прозвучала оценка федеральной поддержки некоммерческого сектора. Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский сообщил, что за последние годы государство инвестировало в некоммерческий сектор более 300 млрд рублей через различные фонды, что способствовало укреплению доверия между обществом и государством.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова отметила растущее число людей, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их семьям, и подчеркнула важность контроля за выполнением социальных гарантий для них.

Завершая заседание, председатель региональной палаты Наталия Хван отметила успехи в развитии диалога между властью и обществом и пожелала участникам форума продуктивной работы.