В Воронеже обсудили развитие институтов гражданского общества

Пленарное заседание форума «Сообщество» прошло в Воронеже
В Воронеже состоялось пленарное заседание регионального форума Общественной палаты России «Сообщество», на котором обсудили развитие институтов гражданского общества.
Заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник отметил, что проведение форума стало возможным благодаря активности воронежской команды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он подчеркнул, что опыт работы региональной палаты важен для всего Центрального федерального округа и пригласил участников на итоговый форум в Москве, который пройдет 31 октября и 1 ноября.
В приветственном адресе губернатора Воронежской области Александра Гусева говорится, что члены региональной Общественной палаты вовлечены в решение социально значимых задач – от развития дошкольного образования до контроля обновления инфраструктуры летних лагерей.
Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев отметил значение форума как площадки для обсуждения вызовов, стоящих перед регионом, и выразил уверенность, что обращение к духовному и культурному наследию станет основой для дальнейшего развития.
В ходе заседания также прозвучала оценка федеральной поддержки некоммерческого сектора. Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский сообщил, что за последние годы государство инвестировало в некоммерческий сектор более 300 млрд рублей через различные фонды, что способствовало укреплению доверия между обществом и государством.
Руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова отметила растущее число людей, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их семьям, и подчеркнула важность контроля за выполнением социальных гарантий для них.
Завершая заседание, председатель региональной палаты Наталия Хван отметила успехи в развитии диалога между властью и обществом и пожелала участникам форума продуктивной работы.