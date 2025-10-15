Прокуратура Молдавии попросила увеличить срок депутату Таубер

В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 1523 семейные команды

Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» утвержден список полуфиналистов и график первых очных мероприятий, которые стартуют в 2025 году. Команды будут бороться за выход в финал и главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что конкурс стал самым массовым проектом в России, превзойдя даже собственные рекорды по количеству участников: «В прошлом году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше – 726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны».



Он отметил, что в конкурсе есть очень интересные участники. Так, в команде Болдыревых, Долговых, Кочуковых, Мантулиных из деревни Крутые Выселки Тамбовской области – 30 человек. Самое большое количество детей – в семье Ольховских из поселка Целинное в Забайкалье – 28 детей, 25 из которых – приемные.



«В прошлом году самой возрастной паре было 90 лет, в этом году в семье Самариных, Чернядьевых из Нижнего Тагила участвует Зинаида Борисовна, которой исполнилось 100 лет. Такое активное участие говорит нам, что и призы конкурса серьезные – сертификат на улучшение жилищных условий, путешествие по России, но важнее всего, что люди проводят время с семьей, об этом говорят все участники», – почеркнул Кириенко.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что дистанционный этап длился четыре месяца, за это время семьи выполнили 48 разноформатных заданий. По его словам, многие участники начали проводить время вместе чаще, а одно из заданий позволило семье из Свердловской области найти родственницу, о которой они не знали.

Среди полуфиналистов – команды из всех федеральных округов. Больше всего семей приглашено из Центрального округа – 338, далее следуют Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный округа. Первый полуфинал пройдет в Ростове-на-Дону в ноябре 2025 года, далее – в Екатеринбурге и Новосибирске.

Известные члены Наблюдательного совета, в числе которых артисты Екатерина и Александр Стриженовы, музыкант Дмитрий Маликов, балерина Нина Змиевец и другие, отметили уникальность конкурса и важность поддержки семейных ценностей. Маликов заявил, что конкурс объединяет поколения и приносит участникам радость совместного творчества.