Ветераны СВО из Сибири провели окружные Сборы в Томске
Более 100 ветеранов СВО обсудили социализацию и трудоустройство в Томске
В Томске собрались участники специальной военной операции из десяти сибирских регионов, чтобы обменяться опытом, обсудить проекты и заключить соглашения о сотрудничестве.
Более 100 ветеранов специальной военной операции из десяти регионов Сибири приняли участие в окружных сборах в Томске, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие организовала Ассоциация ветеранов СВО, которая действует во всех регионах Сибирского федерального округа и постепенно расширяет свое присутствие в муниципалитетах.
Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев отметил, что окружные Сборы позволили подвести первые итоги работы организации, обменяться успешными практиками социализации и трудоустройства ветеранов, а также обсудить новые проекты. По его словам, Томск выбран площадкой не случайно: здесь реализуется программа подготовки управленческих кадров «Наши Герои», а город считается студенческой столицей региона.
Губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что с начала следующего года планируется внедрить принцип одного заявления на все меры социальной поддержки для ветеранов и их семей. Мазур подчеркнул, что это позволит упростить процесс получения помощи, а также рассказал о значительных успехах в трудоустройстве и получении востребованных профессий бывшими военными.
Знаковым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Российским союзом сельской молодежи, что должно помочь ветеранам осваивать новые профессии и запускать бизнес в аграрной сфере. Главный федеральный инспектор по Томской области Юрий Семенов отметил, что взаимодействие с общественными организациями позволит повысить эффективность адаптационной работы с ветеранами.
В рамках программы участники посетили научно-производственный центр, занимающийся разработкой беспилотных авиационных систем. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Республики Хакасия Виктор Гайкин подчеркнул, что навыки, полученные на фронте, востребованы и в мирной жизни. Также в программу Сборов вошли круглые столы, стратегические сессии и мастер-классы, а завершатся мероприятия обменом лучшими региональными практиками.