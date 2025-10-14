Премьер Малайзии объяснил отсутствие страны на саммите по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Малайзия не получила приглашение на мирный саммит по Газе в Египте из-за того, что страна не поддержала в полном объеме 20-пунктовый план бывшего президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Ибрагим подчеркнул, что в работе саммита участвовали лишь те государства, которые полностью одобрили американскую инициативу.

«Малайзия не была приглашена, поскольку мы выразили поддержку с оговорками. Нашим условием было принятие всеобъемлющего решения о возвращении палестинцев, которые были насильственно депортированы», – заявил премьер.

Глава правительства Малайзии сообщил, что 7 октября получил специальное письмо от переговорщиков ХАМАС, в котором содержалась поддержка плана Трампа. Сейчас, по словам премьера, Малайзия согласна с этим планом, поскольку он может положить конец войне в Газе и обеспечить возвращение палестинцев на родину.

