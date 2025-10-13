Reuters: 1966 палестинцев подготовлены к освобождению из тюрем

Reuters: 1966 палестинцев, чье освобождение запланировано 13 октября, сели в автобусы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В общей сложности 1966 палестинцев, чье освобождение из израильских тюрем запланировано на понедельник, сели в автобусы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и чиновника, участвующего в операции.

«Все 1966 палестинских заключенных, чье освобождение запланировано на понедельник, сели в автобусы в израильских тюрьмах», – приводит агентство сообщение.

Ожидается, что 1716 человек будут освобождены в больнице «Насер» в Газе. Еще 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение, будут освобождены на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условием соблюдение перемирия с Израилем. ХАМАС передал семерых израильских заложников Красному Кресту в Газе.