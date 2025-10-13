Reuters: 1966 палестинцев подготовлены к освобождению из тюрем

Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Почти 2 тыс. палестинских заключенных вывезли автобусами из израильских тюрем перед масштабным освобождением, при этом 250 из них ранее отбывали пожизненный срок, пишет Reuters.
В общей сложности 1966 палестинцев, чье освобождение из израильских тюрем запланировано на понедельник, сели в автобусы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и чиновника, участвующего в операции.
Ожидается, что 1716 человек будут освобождены в больнице «Насер» в Газе. Еще 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение, будут освобождены на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условием соблюдение перемирия с Израилем. ХАМАС передал семерых израильских заложников Красному Кресту в Газе.