    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    12 октября 2025, 22:23 • Новости дня

    «Галей ЦАХАЛ» сообщил об ожидаемом в понедельник освобождении заложников в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Первый этап освобождения заложников в Газе ожидается утром

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что первый этап передачи из сектора Газа израильских заложников стартует утром, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.

    «Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 [совпадает с мск] утра ожидается первый этап освобождения похищенных», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Галей ЦАХАЛ».

    Освобождение израильских заложников пройдет в два этапа. При этом освобождение произойдет сразу из двух разных точек в секторе. Второй этап должен состояться вскоре после первого и будет проходить из третьей локации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщили, что возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    12 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Участники саммита мира по Газе из Катара погибли в ДТП в Египте

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в Шарм-эль-Шейхе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три члена делегации Катара, которые должны были участвовать в Саммите мира по сектору Газа, еще двое получили ранения.

    Источники AlArabiya в египетских службах безопасности сообщили, что авария произошла, когда члены катарской делегации направлялись из своей резиденции к месту проведения официальной встречи.

    По данным местных СМИ, автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с другим на одной из центральных дорог, ведущих к Международному конференц-центру Шарм-эль-Шейха.

    Пострадавшие были немедленно доставлены в Международную больницу города, в то время как египетские власти начали расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится Саммит мира по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием лидеров более 20 стран, сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    12 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.

    «Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.

    Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    12 октября 2025, 05:55 • Новости дня
    Погибшие в ДТП дипломаты из Катара входили в протокольную группу

    Tекст: Ирма Каплан

    Трое катарских дипломатов погибли в субботу в автокатастрофе по пути на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на Красном море, сообщили представители министерства здравоохранения.

    Еще двое дипломатов получили ранения, когда автомобиль перевернулся примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха, передает Associated Press (AP).

    «Дипломаты, входившие в состав катарской протокольной группы, направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня, посвященного прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщили официальные лица», – сказано в сообщении.

    Катар выступил посредником в достижении соглашения о прекращении огня вместе с Египтом и США. Турция присоединилась к переговорам в начале этого месяца в Шарм-эль-Шейхе, которые завершились прекращением огня и освобождением заложников и сотен палестинских заключенных.

    Шарм-эль-Шейх примет Саммит мира под совместным председательством президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении президента Египта.

    В документе указано, что в саммите примут участие более двух десятков мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Напомним, в субботу стало известно, что три члена делегации Саммита мира из Катара погибли в ДТП близ Шарм-эль-Шейха.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки», также в движении отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.

    12 октября 2025, 05:40 • Новости дня
    В ХАМАС отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный член политического бюро ХАМАС Хоссам Бадран заявил AFPTV в Дохе, что представителей движения на церемонии подписания мирного соглашения по Газе не будет.

    «ХАМАС не будет участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в Газе, полагаясь вместо этого на катарских, египетских, а теперь и турецких посредников для ведения переговоров», – приводит слова Бадрана Figaro.

    Напомним, президент Египта анонсировал Саммит мира по Газе в Шарм-эш-Шейх 13 октября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории. При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки».

    12 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    ХАМАС восстановил контроль над Газой после прекращения огня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа, устанавливая контрольно-пропускные пункты сразу после перемирия, пишет газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.

    Восстановление контроля над сектором Газа началось спустя несколько часов после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Жители Газы, опрошенные британской газетой, рассказали, что группировка боевиков быстро продвигается по территории, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты.

    По данным Financial Times, ХАМАС уже установил контрольно-пропускные пункты и активно разыскивает людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    12 октября 2025, 00:45 • Новости дня
    Арагчи отверг переговоры о ядерной программе Ирана с евротройкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран приостановил действие Каирского соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), назвав причиной действия европейских стран в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

    Каирское соглашение было заключено из-за бомбардировок иранских ядерных объектов, вызванных «незаконными нападениями» со стороны США и Израиля. МАГАТЭ не имело протоколов для инспекции поврежденных объектов, что потребовало новых рамок сотрудничества, объяснил Арагчи в интервью национальному ТВ, выдержки из которого приводит агентство IRNA.

    Министр Ирана отметил, что реализация соглашения зависела от отсутствия «незаконных действий» в Совете Безопасности ООН по восстановлению старых резолюций. Нынешние действия трех европейских стран в Совбезе (Франции, Германии и Великобритании) привели к тому, что соглашение «практически утратило свою эффективность».

    Возобновление соглашения возможно, отметил Арагчи, но при справедливых предложениях, гарантирующих права иранского народа.

    Сейчас Каирское соглашение приостановлено, а сотрудничество с МАГАТЭ ведется в соответствии с постановлениями парламента Ирана. Новые запросы на инспекцию передаются в Высший совет национальной безопасности.

    Иран заинтересован в сотрудничестве по Бушерской АЭС и Тегеранскому реактору, отношения не разорваны, но запросы рассматриваются исходя из национальных интересов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны так называемой евротройки  инициировали восстановление санкций против Ирана, что было поддержано США.

    В Тегеране заявили, что не примут условия ядерной сделки, если позиция евротройки останется прежней. Совет ЕС в конце сентября объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран евротройки.

    12 октября 2025, 00:20 • Новости дня
    Президент Египта анонсировал Саммит мира по Газе в Шарм-эш-Шейх 13 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится Саммит мира по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием лидеров более 20 стран, сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    «Саммит мира пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, председателями на нем выступят президенты Египта и США. К участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран», – приводит ТАСС выдержку из заявления, опубликованного на странице офиса ас-Сиси в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Точный список участников пока мероприятия пока не известен, однако Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонных разговоров пригласил американского лидера Дональда Трампа, канцлера Германии Фридриха Мерца и кипрского президента Никоса Христодулидиса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории. При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки».

    12 октября 2025, 12:28 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер, Макрон примут участие в подписании мирного плана по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы, пишет Bloomberg.

    Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон отправятся в Египет для участия в церемонии подписания мирного плана по Газе в понедельник, передает Bloomberg.

    Заявление Даунинг-стрит подтвердило, что Стармер планирует посетить прибрежный город Шарм-эш-Шейх, где состоится мирный саммит. Планы Макрона были подтверждены представителем Елисейского дворца.

    Египет ранее объявил, что его президент Абдель-Фаттах ас-Сиси совместно с президентом США Дональдом Трампом проведет мирный саммит в понедельник днем. Целью встречи является прекращение двухлетней войны в Газе, которая привела к гибели десятков тысяч людей и дестабилизировала Ближний Восток. Ожидается присутствие других лидеров из Европы и Ближнего Востока.

    Трамп в пятницу сообщил о встрече со «множеством лидеров со всего мира», приглашенных в Египет на церемонию празднования сделки между Израилем и ХАМАС. Соглашение предусматривает перемирие и освобождение заложников, достигнутое после переговоров при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, чтобы выработать условия мирного плана из 20 пунктов, представленного Трампом на прошлой неделе.

    Правительство Стармера в прошлом месяце официально признало Палестину, стремясь сохранить возможность решения на основе двух государств. Премьер-министр Британии будет призывать к продолжению международного сотрудничества для обеспечения следующей фазы мирного плана, включающей роспуск ХАМАС, развертывание миссии по наблюдению за прекращением огня и временные механизмы управления в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Стармер поддержал реализацию соглашения Израиля и ХАМАС по Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе.

    12 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    В аэропорту Израиля расстелили красную дорожку к предстоящему визиту Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля завершили масштабные приготовления к ожидаемому в понедельник визиту президента США Дональда Трампа, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского министерства обороны.

    «Департамент министерства обороны, отвечающий за организацию приема президента США в аэропорту Бен-Гурион, в последние дни завершил подготовку к визиту», – сообщила пресс-служба израильского ведомства, передает РИА «Новости».

    Для торжественной встречи в аэропорту Бен-Гурион расстелили 50-метровую красную дорожку. Также установили специальную сцену для представителей СМИ и вывесили десятки израильских и американских флагов. Все эти меры подчеркивают важность предстоящего приезда.

    Ранее председатель парламента Израиля (кнессета) Амир Охана официально пригласил Трампа выступить в кнессете на следующей неделе. Это выступление должно совпасть с обсуждением сделки по Газе. Визит американского лидера может стать ключевым моментом для региона.

    Краткосрочный визит Трампа, как ожидается, состоится в понедельник. Его приезд потенциально может совпасть с началом первого этапа его мирного плана. Этот план направлен на прекращение двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские дипломаты Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для контроля за соблюдением перемирия.

    12 октября 2025, 18:08 • Новости дня
    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС, палестинские движения подтвердили намерение осуществить передачу израильских заложников в сроки, установленные согласованным с США планом Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул: «Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили свое обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивления завершило подсчет оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче».

    Уточняется, что передача израильских заложников будет происходить в трех разных местах на территории сектора Газа. Ожидается, что вечером представители палестинских движений и Международного комитета Красного Креста проведут встречу для согласования механизма передачи пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС завершило все необходимые шаги для передачи израильской стороне оставшихся заложников.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 13:00 • Новости дня
    Евросовет анонсировал участие Кошты в саммите мира по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе 13 октября по приглашению лидеров Египта и США, говорится в сообщении пресс-службы Евросовета.

    Глава Евросовета Антониу Кошта примет участие в саммите по Газе, который состоится в Египте в понедельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

    «Председатель Европейского совета Антониу Кошта примет участие в саммите мира в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября, от имени Евросоюза по приглашению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее Bloomberg сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы.


    12 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    WSJ: ХАМАС готов передать 20 заложников Израилю уже в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать 20 израильских заложников, впервые официально подтвердив их наличие, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

    Палестинское движение ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Однако, по данным издания, сроки могут быть сдвинуты. Переговоры ведутся при посредничестве арабских стран.

    ХАМАС впервые официально подтвердил, что удерживает 20 израильтян. Израильские военные уже готовятся принять заложников вечером того же дня, но источники издания отмечают: возможен перенос на понедельник, когда Израиль и Египет собирается посетить президент США Дональд Трамп.

    В секторе Газа, по данным израильских властей, находятся до 20 израильских заложников и тела еще примерно 28 человек. ХАМАС сообщил арабским посредникам, что не располагает точными сведениями о местонахождении всех тел, что усложнит передачу в отведенный 72-часовой срок.

    Для поиска тел заложников, отмечает WSJ, формируется международная группа с участием представителей Египта, Катара, США и Турции. Ожидается, что ее работа поможет ускорить поиски и передачу останков израильтян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские посредники Уиткофф и Кушнер остаются в Израиле для обеспечения исполнения перемирия. Израиль объявил даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС выступило против передачи управления сектором Газа международным институтам, подчеркнув достаточность собственных ресурсов для самоуправления.

    Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль, передает РИА «Новости». По его словам, движение категорически не приемлет назначение «верховного комиссара» или введение любой формы международной опеки над Газой.

    «Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня», – заявил Наззаль. Он также подчеркнул, что палестинцы должны управлять собой сами и отверг предложение о передаче надзора над Газой международному органу или отдельным политикам, включая бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра.

    В отдельном комментарии Наззаль коснулся темы разоружения палестинского сопротивления. По его словам, требование сложить оружие неприемлемо, пока сохраняется оккупация. Он отметил: вопрос наличия вооружения у ХАМАС напрямую связан с продолжающейся оккупацией, и когда она завершится, необходимость в оружии отпадет. В противном случае, по его словам, разоружение может привести к угрозе для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 16:47 • Новости дня
    Вэнс сообщил о скором освобождении 20 заложников ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС намерено освободить 20 заложников в течение суток, и их возвращение ожидается ранним утром по времени США.

    Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». По его словам, ХАМАС подтвердил, что удерживает двадцать заложников, и планирует их освобождение в ближайшие двадцать четыре часа.

    Вэнс отметил: «Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов – вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днем в Израиле».

    Вице-президент США выразил уверенность, что это событие станет важным шагом для всего региона и подчеркнул, что Вашингтон находится на пороге «достижения настоящего мира на Ближнем Востоке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США контролировать перемирие в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные, находящиеся на Ближнем Востоке, займутся контролем соблюдения перемирия в секторе Газа и обеспечением доставки гуманитарной помощи, заявил в интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп не собирается отправлять американские войска в Газу или Израиль, передает РИА «Новости». Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC. На прямой вопрос о возможности военного вмешательства Вэнс ответил: «Трамп не планирует вводить войска на территорию Газы или Израиля».

    Вэнс также уточнил, что американские военные, уже находящиеся на Ближнем Востоке, будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи. По его словам, введение дополнительных сил не планируется, а присутствующие в регионе войска сосредоточены на поддержании мира и организации гуманитарных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    В Северске начались уличные бои
    Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
    Зеленский сообщил о втором разговоре с Трампом за два дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину
    Эстония решила отказаться от использования проходящей через Россию дороги
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство
    В Госдуме предложили сделать медиацию обязательной при разводе

