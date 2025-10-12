Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
«Галей ЦАХАЛ» сообщил об ожидаемом в понедельник освобождении заложников в Газе
«Галей ЦАХАЛ»: Первый этап освобождения заложников в Газе ожидается утром
Ожидается, что первый этап передачи из сектора Газа израильских заложников стартует утром, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.
«Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 [совпадает с мск] утра ожидается первый этап освобождения похищенных», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Галей ЦАХАЛ».
Освобождение израильских заложников пройдет в два этапа. При этом освобождение произойдет сразу из двух разных точек в секторе. Второй этап должен состояться вскоре после первого и будет проходить из третьей локации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщили, что возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.