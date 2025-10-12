Гладков рассказал о решении супруги остаться в Белгороде

Гладков сообщил, что его жена отказалась уехать из Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью «Комсомольской правде» он отметил, что его супруга отказалась покидать Белгородскую область, несмотря на все уговоры. По словам Гладкова, «жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: «Ты где?» «Сижу в подъезде». Ну слава Богу».

Известно, что у главы региона четверо детей – дочь и трое сыновей.

Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки на территории Белгородской области было ликвидировано 34 украинских беспилотника.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель села Головчино под Белгородом получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона. В субботу, 11 октября, водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

Кроме того, военкор Евгений Поддубный сообщил, что город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО.