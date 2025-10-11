Силовики раскрыли миллионные доходы друга Порошенко комбрига Солодаева

«Американские и независимые экономисты говорят о том, что в решении Трампа нет экономической подоплеки – это убийственные пошлины как для китайской, так и для американской индустрии, если они будут имплементированы в конечном итоге», – отметил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.
По его словам, американцы поняли, что вырастили «серьезного экономического конкурента, который уже сейчас перехватывает инициативу практически во всех областях». «Помимо всего прочего это независимая политика Китая и энергичное армейское строительство опережающими темпами. Особенно болезненно американцы восприняли новость о том, что количественно китайский флот превосходит американский», – пояснил политолог.
Однако собеседник напомнил, что угрозы Трампа уже неоднократно заканчивались словесной риторикой и «переход от слов к делу у президента США занимает долгий период».
«Причины подобных демаршей и заявлений – политические. Сейчас ширится противостояние между США и КНР. Американцы предпринимают решительные политические шаги против Китая. Ситуация внутри США накалена настолько, что проблемы в той или иной степени надо выносить за внешнеполитический периметр. Заявления в адрес Индии, которая покупает российскую нефть, о «Томагавках» для Украины – все это лежит в русле риторики против БРИКС и Китая. Возможно, это очередной пшик и скоро, отвечая на вопрос о введении пошлин, Трамп назовет свои слова сарказмом», – добавил Ордуханян.
Если анонсированные Трампом стопроцентные пошлины на товары из КНР будут введены, это сразу приведет к инфляции внутри США. «Поднятие тарифов скажется на стоимости огромного спектра товаров, которые дешево приобретались американцами», – подчеркнул эксперт.
В ответ Китай наверняка начнет вводить ответные санкции, в частности, на сельхозпродукцию.
«В США сложно складывается ситуация с экспортом сои. Американские фермеры не могут дождаться обещанных дотаций, потому что правительство закрыто из-за шатдауна. Так что произойдет цепная реакция. Я не думаю, что Трамп понимает, куда это его выведет в конечном итоге. Введение тарифов на китайские товары вряд ли поможет американским фермерам сбывать свою сою в КНР», – полагает американист.
Ордуханян не исключил, что Китай начнет искать новых поставщиков сельхозпродукции, в том числе в России. «Россия может если не заменить, то в очень большой степени компенсировать поставки сои. Так что Трамп проводит недальновидную политику. Тарифная война с Китаем прежде всего ударит по американцам и по розничным ценам внутри США, а этого Трамп допустить не может, особенно в преддверии промежуточных выборов 2026 года», – считает эксперт.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства.
Это заявление последовало через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал новые китайские правила, требующие от компаний получения специального разрешения на экспорт продукции, содержащей редкоземельные элементы из КНР, даже если она произведена за пределами страны.
Усиление противоборствующей риторики между США и Китаем туж же вызвало шок на рынках, ударив по акциям, нефти и криптовалютам, одновременно подстегнув стремление к безопасности казначейских облигаций и золота.