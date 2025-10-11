Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.7 комментариев
Копия корабля Колумба затонула в Мексике
В Пуэрто-Вальярте в Мексике затонула копия корабля Христофора Колумба «Санта-Мария» – галеон «Маригаланте» из-за отказа системы откачки, но все пассажиры спасены.
В Пуэрто-Вальярте произошло затопление галеона «Маригаланте», копия корабля Колумба «Санта-Мария», передает радио Sputnik. Инцидент произошел из-за отказа системы откачки воды. Все пассажиры были успешно эвакуированы и спасены.
Судно «Маригаланте» на протяжении более 30 лет являлось узнаваемым символом залива. Оно было одной из главных туристических достопримечательностей Пуэрто-Вальярта.