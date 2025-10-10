На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».24 комментария
В Москве прошла церемония вручения медалей «Отец солдата» и премии «Окопная свеча»
В Москве состоялась церемония вручения медалей «Отец солдата» и премии «Окопная свеча», приуроченная ко Дню отца и отмеченная участием 23 семей Героев России.
Торжественная церемония вручения медалей «Отец солдата» и национальной премии «Окопная свеча» прошла в Москве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие было приурочено ко Дню отца в России и собрало вместе семьи Героев России и волонтеров, поддерживающих участников спецоперации.
В церемонии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и председатель движения «Отцы России» Андрей Коченов. Цивилева заявила: «Вручение награды общественного признания – это символ нашей гордости за их подвиги и поддержку. Спасибо отцам-героям за воспитание достойных сыновей, которые стали опорой для нашей страны».
Медалями «Отец солдата» были отмечены 23 отца в двух номинациях: «За личный пример» и «За воспитание защитника Отечества». Среди награжденных – Александр Старовойтов из Краснодарского края, который лично участвовал в защите Донбасса и после ранения продолжил помогать боевым товарищам, а его сын стал добровольцем. Старовойтов подчеркнул, что «для Кубани это не единичный случай, когда отцы вместе с сыновьями вставали на защиту Отчизны».
Герой России Андрей Филоненко специально приехал из зоны СВО, чтобы присутствовать на награждении своего отца Михаила. Он отметил, что отец является примером для любого мужчины и его опыт помогает ему командовать подразделением.
Лауреатами премии «Окопная свеча» стали волонтерские объединения, благотворительные фонды и отдельные активисты, включая певца Джанго, фонд Сергея Михеева и другие организации. Вручение медалей продолжится в октябре в 56 регионах страны, где награды получат более 700 человек.