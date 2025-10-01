Глава РФПИ заявил об утрате США влияния на мировую экономику

Глава РФПИ Дмитриев заявил об утрате США влияния на мировую экономику

Tекст: Дарья Григоренко

Дмитриев отметил: «США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментарии [США], которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США». При этом он подчеркнул, что Россия наоборот наращивает сотрудничество с этими странами, передает ТАСС.

Глава РФПИ также заявил, что Россия, Индия и Китай являются «центрами экономической силы». По мнению Дмитриева, укрепление связей между этими государствами открывает новые перспективы для развития мировой экономики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что президент США пытается вытеснить российскую нефть с индийского рынка, чтобы усилить экспорт американских ресурсов.