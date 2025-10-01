Глава РФПИ заявил об утрате США влияния на мировую экономику

Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Глава РФПИ Дмитриев заявил об утрате США влияния на мировую экономику
США уже не определяют рост мировой экономики, сейчас главными драйверами глобального развития становятся Индия и Китай, заявил представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях заседания клуба «Валдай».
Дмитриев отметил: «США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментарии [США], которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США». При этом он подчеркнул, что Россия наоборот наращивает сотрудничество с этими странами, передает ТАСС.
Глава РФПИ также заявил, что Россия, Индия и Китай являются «центрами экономической силы». По мнению Дмитриева, укрепление связей между этими государствами открывает новые перспективы для развития мировой экономики.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что президент США пытается вытеснить российскую нефть с индийского рынка, чтобы усилить экспорт американских ресурсов.