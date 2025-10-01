Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Самолет ВВС Италии разбился в регионе Лацио
В Италии разбился учебный самолет T-260B, погибли двое военных
В регионе Лацио во время тренировочного полета разбился учебный самолет итальянских ВВС, на борту которого находились двое военнослужащих.
Информация о крушении самолета T-260B в районе Национального парка Чирчео поступила утром во вторник, передает ТАСС.
Причины падения воздушного судна пока не установлены, продолжается расследование обстоятельств происшествия.
В официальном сообщении ВВС Италии говорится: «Самолет упал по неустановленным пока причинам недалеко от Национального парка Чирчео. На борту находились двое военных».
Как сообщает агентство ANSA, оба военнослужащих, находившихся в самолете, погибли. После крушения воздушное судно загорелось.
