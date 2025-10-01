Песков заявил об отсутствии дискуссий о присвоении звания маршала

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Кремль не видит оснований для обсуждения необходимости присвоения звания Маршал Российской Федерации, передает ТАСС.

Песков отметил: «Мы, честно говоря, не слышали, чтобы велись такие дискуссии. Нам не известно о таких дискуссиях, поэтому нам нечего сказать».

Звание Маршала Российской Федерации является высшим в российских вооруженных силах и присваивается президентом страны. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», это звание с 1991 года было присвоено лишь однажды – в 1997 году его получил министр обороны Игорь Сергеев, ранее командовавший Ракетными войсками стратегического назначения.

В СССР маршальское звание, включая различные степени, существовало с 1935 года и было присвоено порядка сорока раз, особенно часто – в годы Великой Отечественной войны. Также были введены специальные звания маршалов и главных маршалов родов войск, однако их наличие препятствовало присвоению высшего воинского ранга.



