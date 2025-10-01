Грузия отказалась смотреть на Европу через «розовые очки»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Грузинская общественность сняла «розовые очки», через которые смотрела на мир, на Европу, – сказал он на пресс-конференции. – Все увидели, что ЕС – это не собрание святых».

По его словам, в Грузии уже поняли, что в Евросоюзе «все действуют во благо собственным интересам».

«Мы это увидели во время войны России и Украины, когда Евросоюз, Брюссель совершенно не волновали наши интересы, – заявил Шалва Папуашвили. – Все там обрекли нас на эскалацию с Россией. Тогда и узрел народ Грузии, что на смену международному правопорядку пришли холодный расчет, собственные интересы».

«На примере Грузии мы видим грубое нарушение международного права, Венской конвенции, международных обязательств странами Евросоюза. Это главный урок для нас – если хочешь быть независимым и суверенным, должен справиться с давлением», – отметил он.