Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
ВС России уничтожили фортификации у Бахмутки и продвинулись к Северску
Ряд укрепленных позиций ВСУ у реки Бахмутка был уничтожен, российские войска продвинулись северо-западнее Северска и улучшили свои тактические позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска уничтожили систему фортификаций у реки Бахмутка и приблизились к Северску, передает РИА «Новости». Марочко отметил: «Наши войска продолжают продвигаться в глубину обороны противника в районе населенного пункта Северск в ДНР. Так, после огневого воздействия ВС РФ уничтожили систему фортификаций в лесополосе у реки Бахмутка и сократили межпозиционное пространство северо-западнее Северска».
Эксперт также указал, что западнее Новоселовки российские военнослужащие освободили лесополосу и заняли новые позиции. В районе населенного пункта Выемка российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника, улучшив свое тактическое положение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЛНР Марочко сообщил о переброске к Северску украинских групп с участием иностранных военных. После освобождения Переездного до Северска остается примерно шесть километров. Группировка ВСУ разделена между Северском и Красным Лиманом.