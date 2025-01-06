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Байден резко ответил журналистам на вопрос о планах республиканцев
Байден резко высказался о журналистах и обвинил Трампа в влиянии на Конгресс
Президент США Джо Байден допустил резкое высказывание в адрес журналистов в Белом доме, а также назвал законопроекты республиканцев смехотворными.
Во время общения с прессой Байдену задали вопрос о планах республиканцев, контролирующих Конгресс США, принять законопроекты по миграционному кризису. Эти инициативы должны позволить избранному президенту Дональду Трампу подписать документы в первый день президентства, сообщает ТАСС.
Байден назвал такие планы смехотворными и фактически обвинил Трампа в том, что он влияет на своих сторонников в Конгрессе. Он заявил, что это препятствует продвижению согласованного администрацией Байдена с законодателями законопроекта об ужесточении контроля на южной границе США.
Продолжая обсуждение миграционного кризиса, Байден внезапно прервал речь. «Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь», – заявил Байден, обращаясь к журналистам. Он подчеркнул, что знает, как мыслят лидеры, что, по его словам, «не шутка».
Ранее Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.
Кроме того, президент США использовал нецензурные выражения в адрес других политических лидеров, включая бывшего президента США Барака Обаму и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером.