История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.2 комментария
Экспорт в Приднестровье снизился более чем наполовину из-за энергокризиса
Экспорт в Приднестровье сократился более чем на 50% из-за энергокризиса
Экспорт продукции в Приднестровье заметно снизился из-за энергетического кризиса, что вынудило власти внести изменения в бюджет республики на 2025 год.
Экспорт в Приднестровье сократился более чем наполовину на фоне энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости.
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский отметил, что резкое снижение экспорта связано с ущербом, нанесенным энергетическим кризисом.
Парламент Приднестровья уже принял решение о внесении серьезных изменений в бюджет на 2025 год. Несмотря на экономические трудности, власти сохраняют приоритет за выполнением социальных обязательств перед населением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о заинтересованности России в разрешении энергетического кризиса в регионе и поставках газа без политических претензий; запасы газа в Приднестровье достигли критической отметки; в Приднестровье отметили всплеск заболеваемости из-за холода в квартирах.