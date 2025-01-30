В Казани состоялся региональный этап форума «Малая родина – сила России»

Tекст: Валерия Городецкая

В Казани состоялся региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». Мероприятие прошло в ИТ-парке имени Башира Рамеева и собрало представителей муниципалитетов, органов власти, архитекторов и экспертов в сфере развития территорий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель начальника управления президента Евгений Грачев отметил важность взаимодействия муниципального уровня власти с населением: «Муниципальный уровень власти самый близкий к людям. От того, как выстроено взаимодействие, как быстро решаются вопросы на местах, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева подчеркнула, что Татарстан выбран в качестве площадки для форума неслучайно, отметив успешность местных муниципалитетов. В ходе форума было представлено множество проектов, включая казанский парк «Малое Чайковое озеро», который стал победителем международного конкурса.

Заместитель министра строительства РФ Алексей Ересько сообщил о старте национального проекта «Инфраструктура для жизни», целью которого является обеспечение жителей социально-значимой инфраструктурой. К 2030 году планируется благоустройство 30 тыс. общественных территорий и реализация 1 600 проектов-победителей.

В первый день форума представители муниципалитетов изучили казанские проекты, отражающие местную идентичность, а во второй день акцент был сделан на образовательной составляющей.

Выработанные в ходе деловой программы резолюции и итоги будут представлены на II Всероссийском форуме «Малая Родина – сила России». Он пройдет в апреле на территории Национального центра «Россия» в Москве. Организаторами форума выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента России.

Первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» прошел 15-16 января 2024 года в Москве. Он проводился по поручению президента России Владимира Путина и при его непосредственном участии, а также собрал на своей площадке 7,5 тыс. представителей муниципалитетов со всей страны.