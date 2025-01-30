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ЕК отказалась связывать поставки российского газа с переговорами по Украине
Еврокомиссия отказалась связывать возможность поставок газа из России с переговорами по Украине
Еврокомиссия отвергла предложение включить восстановление поставок российского газа в ЕС в соглашение об урегулировании конфликта на Украине, сославшись на отсутствие связей между газом и мирными переговорами.
Еврокомиссия отказалась связывать возможность восстановления поставок российского газа в Европейский Союз с мирными переговорами по Украине, заявила, представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, комментируя информацию, распространенную британской газетой Financial Times, передает ТАСС.
Хиппер подчеркнула, что Еврокомиссия не делает и не планирует делать никаких связей между поставками газа и мирными переговорами. Она заявила: «Мы не делаем никакой связи с мирными переговорами. Когда будут такие переговоры, то они будут с Украиной».
Таким образом, Еврокомиссия ясно дала понять, что вопросы энергетической безопасности и дипломатических переговоров по Украине рассматриваются отдельно и не взаимосвязаны между собой. Восстановление поставок газа остается делом сугубо экономическим и не должно зависеть от политических соглашений.
Ранее издание Financial Times сообщило, что несколько стран ЕС предложили включить вопрос возобновления поставок российского трубопроводного газа в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.