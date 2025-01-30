  • Новость часаАссоциация фигурного катания США подтвердила данные о спортсменах на борту разбившегося самолета
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    Кому могут продать «Северный поток – 2»
    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов
    В Госдуме выразили уважение Грузии за приостановку работы в ПАСЕ
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    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области
    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие
    Грузия назвала заморозку работы в ПАСЕ «абсолютно безальтернативной»
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

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    30 января 2025, 12:00 • Новости дня

    ФСБ предотвратила теракт на электричке в Кавминводах

    ФСБ задержала гражданина Центральной Азии за подготовку теракта в Кавминводах

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва электрички Кисловодск – Минеральные Воды приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией.

    Сотрудники ФСБ России задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который планировал теракт на территории Ставропольского края, передает ТАСС.

    Задержанный был членом международной террористической организации, запрещенной в России, и намеревался совершить подрыв пассажирского пригородного электропоезда маршрутом Кисловодск – Минеральные Воды.

    В ЦОС ФСБ сообщили, что злоумышленник провел разведку местности и приобрел компоненты для создания взрывного устройства.

    После планируемого теракта он собирался покинуть Россию и отправиться в Сирию для вступления в ряды террористов. В его жилище в Ессентуках были изъяты химические вещества и элементы для сборки самодельного взрывного устройства.

    Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению теракта», что подтверждает серьезность намерений задержанного.

    Несколькими днями ранее в Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину с самодельным взрывным устройством, который планировал теракт по указанию проукраинской террористической организации. В тот же день ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за связь с украинской разведкой.

    29 января 2025, 13:31 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России «восстановить доверие» с помощью «компенсации»
    Новые власти Сирии предложили России «восстановить доверие» с помощью «компенсации»
    @ SyriaAgency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация во главе с Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск для укрепления доверия с новой сирийской администрацией посредством компенсаций и реконструкции, подтверждая приверженность территориальной целостности Сирии.

    В ходе встречи с новой сирийской администрацией обсуждались ключевые вопросы, включая уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Российская сторона подтвердила поддержку позитивных изменений в Сирии и подчеркнула свою роль в восстановлении доверия у сирийского народа через меры компенсации, реконструкции и восстановления, сообщает агентство Sana.

    На переговорах обсуждались механизмы переходного правосудия, направленные на обеспечение ответственности и достижение справедливости для жертв войны.

    «Наше взаимодействие должно строиться на справедливости, достоинстве и суверенитете», – заявила новая сирийская администрация.

    Администрация также выразила готовность к принципиальному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для будущего Сирии, учитывая прошлые ошибки и уважая волю сирийского народа. Подчеркнуто, что восстановление отношений должно способствовать интересам сирийского народа.

    Накануне сообщалось, что российская делегация, в составе которой замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, прибыла в Дамаск.

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 19:31 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал условие открытия границы с Россией

    Президент Финляндии Стубб заявил, что открытие границы зависит от России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение о повторном открытии границы с Россией зависит от действий российской стороны.

    Стубб отметил, что Финляндия ожидает гарантий от России в вопросе предотвращения инструментализации потока просителей убежища, РИА «Новости».

    По его словам, без уверенности в том, что ситуация не повторится, открытие границы будет сложным.

    «Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян», – сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.

    Финляндия закрыла границу с Россией в одностороннем порядке из-за опасений, связанных с возможным наплывом мигрантов.

    Ранее в январе в Финляндии заявили, что страна не планирует открывать границу с Россией в ближайшем будущем.

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    29 января 2025, 22:29 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Шольца об освобождении американцами немцев от нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу начать с самоосуждения и прекратить помощь Киеву, комментируя его осуждение поддержки Илоном Маском правых политиков в Европе, и обратила внимание на его слова о роли США в освобождении Германии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в своем Telegram-канале в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

    Поводом послужила критика Шольцем Илона Маска за поддержку правых политиков в Европе.

    «Что-то сломалось в Берлине? Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает ультраправых по всему миру? Может, ему следовало бы осудить тех, кто поддерживает киевский режим? Тогда ему надо начать с самоосуждения», – написала Захарова.

    Она также обратила внимание на слова Шольца о том, что США якобы освободили Германию во время Второй мировой войны. «Ну и очередная манипуляция: оказывается, немцев освободила от нацизма не Красная Армия и даже не союзники по антигитлеровской коалиции, а только Америка. Не было 600 тысяч погибших за освобождение Польши и г. Освенцим красноармейцев, не было спасения советской комендатурой берлинцев от голодной смерти в мае-июне 1945 г. Красного флага на Рейхстагом тоже не было?» – написала Захарова.

    Она выразила возмущение тем, что современная германская и «натовская» историография манипулируют фактами, очерняя Красную армию и отрицая геноцид советского народа. Захарова подчеркнула необходимость отстаивать историческую правду, чтобы противостоять подобным искажениям истории.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение поддержкой американским миллиардером Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав это отвратительным и опасным для демократии в Европе. Шольц также выразил благодарность США за освобождение Германии от нацизма и становление демократии.

    Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия АдГ, поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

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    29 января 2025, 20:14 • Новости дня
    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования

    Дуров: Успех китайского ИИ обусловлен заимствованной у СССР образовательной моделью

    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сооснователь Telegram Павел Дуров отметил превосходство китайского образования над западным в области ИИ, объяснив успех китайцев заимствованной у СССР моделью жесткой конкуренции в учебе.

    Дуров в своем заявлении отметил, что прогресс Китая в развитии алгоритмов искусственного интеллекта не возник спонтанно, а является результатом долгосрочного превосходства китайской системы образования. Он подчеркнул, что китайские студенты давно превосходят многих других на международных олимпиадах по математике и программированию, передает ТАСС.

    Он объяснил успех Китая в области искусственного интеллекта заимствованной у СССР образовательной моделью, которая поощряет жесткую конкуренцию между учениками. По его словам, такая система позволяет подготовить выдающихся математиков и ученых. В то же время западные школы, по мнению бизнесмена, препятствуют конкуренции, стремясь защитить студентов от давления, что может демотивировать лучших из них.

    Дуров также отметил, что система образования в США нуждается в радикальной реформе, чтобы противостоять растущему технологическому доминированию Китая. «Если изменения не произойдут, то доминирование Китая в технологии станет неизбежным», – предостерег он.

    В среду сообщалось, что мобильное приложение DeepSeek за последние сутки вышло на первое место в топе бесплатных приложений Google Play в России, его скачали уже более 10 млн раз.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского. Глава МИД России Сергей Лавров отметил превосходство чат-бота R1 от китайской компании DeepSeek над аналогичной утилитой ChatGPT американской фирмы OpenAI.

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    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    29 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Румыны капитулировали перед повстанцами в Конго

    Европейские наемники капитулировали в Конго после захвата Гомы повстанцами

    Румыны капитулировали перед повстанцами в Конго
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почти 300 европейских наемных боевиков решили сдаться в плен после захвата города Гома повстанцами группировки М23, сообщают местные СМИ.

    Поддерживавшие армию Демократической Республики Конго 288 наемников из Европы сдались после захвата повстанцами города Гома, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

    Отмечается, что большинство из этих наемников – румыны. Они прибыли в страну, чтобы обучать местные вооруженные силы.

    Напомним, в конце января регулярные армии ДР Конго и Руанды начали взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта». В Киншасе прошли демонстрации с призывом к России помочь с урегулированием конфликта внутри страны.

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    30 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Стали известны детали иска Генпрокуратуры к аэропорту Домодедово и Каменщику
    Стали известны детали иска Генпрокуратуры к аэропорту Домодедово и Каменщику
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта Домодедово, пишут «Ведомости».

    По данным «Ведомостей», Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», а также признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы компаний «Домодедово». Иск был зарегистрирован 28 января, первое заседание назначено на 28 февраля.

    Источник «Ведомостей» заявил, что иск Генпрокуратуры, в первую очередь, связан с тем, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.

    Согласно российскому законодательству, иностранным инвесторам и группам лиц, в которые входит иностранный инвестор, запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства, без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, подчеркивает издание.

    По данным Гепрокуратуры, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств, а именно Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). С 2002 по 2016 годы компания «ДМЕ лимитед», владевшая комплексом, находилась в распоряжении граждан острова Мэн. В 2016 году ее приобрела «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. Коган через компанию Каменщика фактически контролировал компании группы, оба должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, которого у них не было, пишут «Ведомости».

    По версии прокуратуры, Каменщик и Коган установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями, а затем создали единую группу компаний «Домодедово» из 25 российских юрлиц, которые имеют стратегическое значение для безопасности государства.

    В иске Генпрокуратуры указано, что в 2024 году Каменщик и Валерий Коган пытались скрыть иностранный контроль, обратившись в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ холдинг», учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо холдинг», где главный  бенефициар – Каменщик.

    Бизнесмены скрыли от ФАС реальную структуру владения холдингом и статус Когана как контролирующего ГК «Домодедово» лица, а также его израильское гражданство.  Кроме того, ФАС не представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице иностранного инвестора DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия).

    Правительственная комиссия по иностранным инвестициям и ФАС одобрили сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ холдинг». Генпрокуратура установила, что данные сделки были согласована ФАС и комиссией, поскольку они были «введенны Каменщиком и Коганом в заблуждение».

    В иске Генпрокуратуры подчеркивается, что Каменщик и Коган, «установив иностранный контроль над стратегическими обществами, следуют агрессивной политике западных государств против Российской Федерации».

    В иске указано, что Каменщиком и Коганом «саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются».

    Представитель Домодедово, между тем, заявил, что аэропорт соблюдает все требования законодательства и его позиция будет сформирована после ознакомления с иском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в связи с антиофшорными поправками в Налоговый кодекс о контролируемых иностранных компаниях офшор Alamo Limited, являющийся материнской компанией DME Ltd, которая владеет московским аэропортом «Домодедово», сменил юрисдикцию с Маврикия на Мальту.


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    29 января 2025, 21:32 • Новости дня
    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном

    Юный российский шахматист Ахмедов рассказал о победе над Карлсеном

    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский шахматист Давид Ахмедов, которому всего 14 лет, одержал победу над Магнусом Карлсеном в онлайн-турнире «Титульный вторник», при этом юноша признался, что не готовился к матчу и не ожидал сыграть с бывшим чемпионом мира.

    Бывший чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову в онлайн-турнире «Титульный вторник» передает РЕН ТВ. Партия завершилась на 56-м ходу, когда Карлсен сдался.

    Давид Ахмедов поделился, что к этому матчу не готовился и даже не думал, что у него появится шанс сыграть с Карлсеном. «Было очень приятно. Всю партию прямо напряжен был, сконцентрирован. Прямо груз с плеч упал, когда он сдался», – рассказал юный шахматист.

    Он также отметил, что сыграть с Карлсеном, который имеет неофициальный титул «короля шахмат»,  было сложно из-за необходимости поддерживать концентрацию. По его словам, он считает экс-чемпиона своим кумиром за его многолетнюю блестящую игру и часто смотрит партии норвежца, считая его игру на уровень выше других.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, где он разделил титул с Магнусом Карлсеном. Российский шахматист Ян Непомнящий на пресс-конференции после финала чемпионата мира по блицу заявил, что был удивлен предложением норвежца Магнуса Карлсена разделить титул после трех ничейных партий на тай-брейке.

    Коментарии (3)
    29 января 2025, 21:54 • Новости дня
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил благодарность США за освобождение Германии от нацизма и становление демократии.

    Шольц высказался о значительной роли Соединенных Штатов в освобождении Германии и в восстановлении демократии в стране, передает РБК со ссылкой на Eßlinger Zeitung. Об этом он сообщил, выражая свою обеспокоенность в связи с поддержкой Илоном Маском правой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

    «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», – заявил он.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

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    29 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    В рязанском селе обнаружили упавший метеорологический зонд

    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»
    @ ryazpressa.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Чучково Рязанской области обнаружили мигающую коробку на парашюте, которая оказалась метеорологическим зондом.

    В рязанском селе Чучково была обнаружена мигающая коробка, которая приземлилась на парашюте, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Находка вызвала беспокойство, в связи с чем место происшествия было оцеплено военными, а затем вызваны саперы.

    Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом. Сигнал о необычной находке поступил от местного жителя, проезжавшего мимо. «Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое», – отметил он.

    Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве, что и привлекло внимание местных жителей.

    В прошлом году в Калужской области обезвредили упавший метеозонд, который был обнаружен местными жителями.

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    29 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов

    Бернар Арно опустился на пятое место в рейтинге Forbes из-за падения акций LVMH

    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава LVMH Бернар Арно потерял 10,4 млрд долларов из-за слабого финансового отчета компании, что привело к падению акций на Euronext Paris на 6,7% и опустило его на пятое место в списке самых богатых людей мира.

    Арно в среду потерял 11 млрд долларов с открытия торгов на Euronext Paris, передает РБК. К 18.10 мск его потери сократились до 10,4 млрд долларов, а стоимость активов составила 188,4 млрд долларов. Это привело к его опусканию на пятое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

    Падение состояния Арно связано с публикацией слабого финансового отчета компании LVMH Moеt Hennessy – Louis Vuitton. Глава Oracle Ларри Эллисон обогнал его в рейтинге самых богатых людей, разбогатев на 6 млрд долларов за тот же день и заняв четвертую позицию. Состояние Эллисона Forbes оценивает в 206,6 млрд долларов.

    Продажи в ключевом подразделении LVMH, которое включает бренды Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале 2024 года снизились на 1%. Bloomberg сообщает, что в новогодние праздники не было серьезного спроса со стороны покупателей. Общая выручка компании увеличилась всего на 1%.

    Агентство отмечает, что такие результаты разочаровали инвесторов, особенно на фоне оптимистичного отчета конкурента Richemont в начале этого месяца. Акции LVMH 29 января на минимуме упали на 6,7%, достигнув 700 евро за бумагу, согласно данным французской биржи Euronext Paris.

    Ранее сообщалось, что богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.

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    30 января 2025, 10:41 • Новости дня
    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов
    @ Владимира Беззубова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    На борту разбившегося в США самолета были 14 фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На борту также находились тренеры и родственники спортсменов, передает РИА «Новости».

    Американский фигурист Джон Маравилла выразил свое потрясение по поводу случившегося.

    «Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – заявил он.

    Шишкова и Наумов знамениты своими спортивными достижениями. Помимо золотой медали чемпионата мира 1994 года, у пары также есть серебро чемпионата мира 1995 года и бронза 1993 года. Кроме того, они четырежды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы в начале 1990-х и завоевали серебро на чемпионате Европы 1994 года.

    В последние годы Шишкова и Наумов занимались тренерской работой в США. Их сын, Максим Наумов, также выступает в фигурном катании под их руководством. На прошедшем турнире в Уичито Вадим Наумов тренировал одиночника Дэвида Чжао. Оба представляют школу фигурного катания Бостона.

    Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

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    29 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Судовладелец: Танкер «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель

    Судовладелец: Танкер «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель для предотвращения утечки мазута

    Tекст: Ольга Иванова

    Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем для предотвращения дальнейшего разлива мазута из танков.

    Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем судна у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца ЗАО «Волгатранснефть». Такое решение позволило предотвратить дальнейший разлив мазута, оставшегося в танках судна после крушения, и обеспечить безопасность экипажа.

    Руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов ранее отметил, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разломились при ЧП на две части. Кормовая часть «Волгонефти-239» лежит на мели и готовится к утилизации. Другие фрагменты танкеров затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.

    Носовые части обоих судов были обнаружены неподалеку от района якорной стоянки, где танкеры находились в момент инцидента. Носовая часть «Волгонефти-239» найдена на расстоянии 6,5 морских мили, что составляет около 12 км от кормы, затонувшей на мели.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что очистка танков и отсеков кормовой части танкера «Волгонефть-239» от мазута полностью завершена менее чем за неделю с помощью битумовозов, которые выгрузили почти 1,5 тыс. тонн мазута.

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    30 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

    Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана

    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Как передает ТАСС, в Вашингтоне произошло столкновение в воздухе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 Blackhawk. Инцидент случился около 21:00 по местному времени. На момент столкновения самолет выполнял рейс из Уичито, штат Канзас, и направлялся в аэропорт имени Рейгана.

    На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По информации телеканала NBC, как минимум четверо из них были доставлены в больницы. Американские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в районе реки Потомак.

    ТАСС также сообщает, что вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. В момент столкновения на его борту находилось трое военнослужащих. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.

    Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Посольство России в США выясняет, не могли ли находиться граждане РФ среди пострадавших или участников инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Canadair CL-415, который участвовал в тушении пожара в Калифорнии, столкнулся с дроном и вынужден был совершить посадку. Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 после крушения в аэропорту Муан с 179 жертвами. Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до крушения, что усложняет расследование.

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